Меган Маркл и принц Гарри летали в Амстердам на тайную вечеринку

Подруга публично поздравила герцогиню Сассекскую с днем рождения и поделилась историей из прошлого. Основательница известного косметического бренда Бобби Браун рассказала, как застукала Меган Маркл и принца Гарри на закрытом мероприятии.

По словам Браун, она одной из первых узнала о начале отношений августейшего отпрыска и американской актрисы. В то время Бобби Браун и Меган Маркл сообща трудились над важным проектом.

В доверительной беседе будущая герцогиня сказала подруге, что начала новые отношения. Маркл сообщила, что встречается с парнем из Великобритании. Дескать, ее избранник довольно-таки известная личность. Бобби тогда постеснялась спросить имя возлюбленного Меган. Спустя время, когда о романе внука королевы и артистки стало известно всем, Браун вспомнила тот разговор.

Хорошо запомнила подруга Маркл и свою первую встречу с принцем Гарри. По словам предпринимательницы, она познакомилась с сыном принцессы Дианы в ночном клубе Амстердама. Меган и Гарри были в числе гостей закрытой вечеринки. У Бобби даже сохранились снимки с того вечера.

Браун отметила, что тот визит принца Гарри и его возлюбленной в Нидерланды был тайным. В Лондоне не знали, что монарший внук улетел в другую страну. Меган Маркл намекнула подруге, что о вечеринке лучше никому не говорить. Приятельница несколько лет хранила этот секрет.

Напомним, Меган Маркл отметила день рождения 4 августа. Герцогине Сассекской исполнилось 39 лет. Невестка королевы провела личный праздник в компании мужа и маленького сына Арчи.