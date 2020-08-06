Меган Маркл и принц Гарри летали в Амстердам на тайную вечеринку

По словам Браун, она одной из первых узнала о начале отношений августейшего отпрыска и американской актрисы. В то время Бобби Браун и Меган Маркл сообща трудились над важным проектом.
В доверительной беседе будущая герцогиня сказала подруге, что начала новые отношения. Маркл сообщила, что встречается с парнем из Великобритании. Дескать, ее избранник довольно-таки известная личность. Бобби тогда постеснялась спросить имя возлюбленного Меган. Спустя время, когда о романе внука королевы и артистки стало известно всем, Браун вспомнила тот разговор.
Хорошо запомнила подруга Маркл и свою первую встречу с принцем Гарри. По словам предпринимательницы, она познакомилась с сыном принцессы Дианы в ночном клубе Амстердама. Меган и Гарри были в числе гостей закрытой вечеринки. У Бобби даже сохранились снимки с того вечера.
Браун отметила, что тот визит принца Гарри и его возлюбленной в Нидерланды был тайным. В Лондоне не знали, что монарший внук улетел в другую страну. Меган Маркл намекнула подруге, что о вечеринке лучше никому не говорить. Приятельница несколько лет хранила этот секрет.
Напомним, Меган Маркл отметила день рождения 4 августа. Герцогине Сассекской исполнилось 39 лет. Невестка королевы провела личный праздник в компании мужа и маленького сына Арчи.
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