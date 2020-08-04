"Заросли внизу говорят о долгом отсутствии секса": звезда "Дома-2" выставила голую зону бикини

Лиза Триандафилиди– одна из самых сексуальных и ненасытных участниц "Дома-2". В ее койке мужики оказывались, кажется, чаще, чем у других красоток. Среди ее ухажеров – Захар Саленко, Стас Дехтяренко, Роман Гриценко, Алексей Чайниц... У нее была связь даже с попом Вальтером Соломенцевым. "Медом там у нее, что ли, намазано?" – гадали люди. И вот Лиза раскрыла свой главный интимный секрет.

"А на днях я линять начал – старая шерсть с меня сыплется, хоть в дом не заходи. Зато новая растет чистая, шелковистая, так что лохматость у меня повысилась", – писал "дядя Шарик" папе и маме в мультфильме "Трое из Простоквашино".

Лизе Триандафилиди подобные проблемы незнакомы. Она хвастается полным отсутствием волос на теле. Даже в интимной зоне. Как же ей удается достигать такого? Оказывается, это самый частый вопрос, который красавица получает от женщин, удивляющихся "лысине" красотки. Именно за эту гладкость от нее без ума и мужики.

"Генетика у меня шикарная, – хвастается звезда "Дома-2". – У меня пушок вместо волос. Ноги я брею пару раз в месяц, и то до колен. Живот, руки, зона бикини – там их нет вообще. Идеально все под трусики! Знаю, что у многих моих знакомых и подруг есть такая проблема, особенно в пляжный сезон. Как не убирают они – лазером, бритвой, воском, шугарингом, – все равно видно щетину".

"Мы все разные, и разный у нас у всех волосяной покров, – успокаивает Лиза. – От этого парень от тебя не сбежит, если ты себя любишь и принимаешь, он даже не обратит внимания".

"А еще многие думают, что небритая зона бикини может уберечь от секса, – философствует прошедшая Крым и рым гладенькая везде Лиза. – Нет, это все неправда, но она может иногда дать понять о его долгом отсутствии..."

В связи с этим мудрым замечанием сексуальной нимфы вспомнился анекдот. Заходит девушка в кабинет к доктору и говорит: "Скажите, почему у меня на лобке волосы совершенно не растут?" Доктор задумчиво: "А сколько раз в неделю вы сексом обычно занимаетесь?" "Ну, 35-40 раз где-то…" – считает девушка. Доктор: "Знаете, милая, на автобане трава тоже не растет".