Меган Маркл облили помоями в день рождения

4 августа Меган Маркл исполнилось 39 лет. Вместо того, чтобы поздравить герцогиню с важным событием, британцы разнесли ее в пух и прах.

Несколько часов назад Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили Меган Маркл в своем инстаграм-аккаунте. Супруги опубликовали фотографию бывшей актрисы и пожелали ей счастливого дня рождения.

Пост вызвал новую волну критики в адрес жены принца Гарри. Один из пользователей вспомнил, что Меган Маркл проигнорировала день рождения Кейт Миддлтон в январе. "Герцог и герцогиня Кембриджские проявили великодушие, поздравив бывшую актрису", – заявил комментатор.

Другой подписчик призвал Кейт и Уильяма удалить послание. "Разве Меган не разрушила отношения своего мужа с братом и не лишила отца возможности видеться с внуком? На вашем месте я бы не желала Маркл ничего хорошего", – облил ее помоями пользователь.

Отметим, что скандалы вокруг бывшей актрисы вспыхивают регулярно. В прошлом году отец герцогини сообщил, что она игнорирует его звонки и не знакомит с внуком. Родственник передал журналистам письма Меган Маркл, где она просила оставить ее в покое.

Кроме того, бывшие слуги королевского дворца жаловались на непростой характер супруги принца Гарри. Они называли герцогиню капризной и придирчивой. По слухам, от Меган Маркл ушли пять помощниц.