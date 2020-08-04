Наталья Подольская показала живот после сообщения о беременности

В Сети появилась информация о том, будто у Натальи Подольской и Владимира Преснякова родится второй ребенок. Популярная исполнительница отреагировала на это сообщение.

Все началось с того, что Наталью Подольскую заметили в аптеке. Якобы после визита известной певицы фармацевт заявил, что у Натальи невооруженным взглядом виден округлившийся живот. Немедленно поползли слухи: мол, артистки и ее мужа Владимира Преснякова вскоре появится второй ребенок.

Подольская отреагировала на шумиху. Она опубликовала короткий ролик, записанный в автомобиле. "Видео о том, как все в жизни зависит от ракурса", – сказала певица и сняла свое лицо снизу, а потом сверху.

Артистка продемонстрировала, как меняется вид. Если сначала кажется, что у Натальи есть второй подбородок, то в конце становится понятно, что она в прекрасной форме.

Поклонники заметили, что, снимая себя сверху, Наталья показала живот. Однако даже самые наблюдательные не сумели определить, действительно ли звезда находится в интересном положении. Ее супруг предпочитает не комментировать эту информацию.

С тех пор, как Подольская и Пресняков оформили отношения, СМИ то и дело сообщали о скором прибавлении в семействе. Однако это случилось через несколько лет после регистрации брака. Сейчас сыну артистов пять лет.

Наталья и Владимир не против второго ребенка, а маленький Тема мечтает о сестренке, которой он уже придумал имя. Об этом стало известно на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", героиней которого стала Наталья Подольская. Муж и сын пришли в студию, чтобы поддержать ее.