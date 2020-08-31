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Шоу-бизнес
Знаменитая актриса оказалась в нищете за границей после предательства мужа

Знаменитая актриса оказалась в нищете за границей после предательства мужа

Ольга Мелихова. Кадр из "Отпуск за свой счёт" (1981)
Когда-то Ольга Мелихова была одной из самых ярких, заметных и популярных актрис. Однако сейчас артистка ведет крайне закрытый образ жизни и о возвращении в кино даже не помышляет.
прочитано 2137 раз

Ольга Мелихова проснулась знаменитой после выхода на экраны фильма Виктора Титова "Отпуск за свой счет". Потом было еще несколько знаковых ролей, но затем артистка пропала. Оказывается, она влюбилась и не пришла на озвучание, тем самым став персоной нон-грата на "Ленфильме". А затем Ольга перестала играть и в театре.

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Актриса была замужем несколько раз. Ее первым мужем стал актер Юрий Сотничук. Однако эти отношения быстро закончились. Говорят, муж ревновал Ольгу Мелихову к успеху. А потом бросил ее, встретив другую женщину. Затем актриса вышла замуж за испанца и уехала вместе с ним жить в Финляндию. Однако и второй муж оставил Ольгу ради любовницы. В итоге Мелихова оказалась одна, без работы и денег за границей.

А тут еще окончился срок действия документов, которые позволяли артистке жить и работать в Финляндии. Судебные разбирательства длились два года. Ольга Мелихова еле сводила концы с концами, экономя даже на еде. Она жила буквально в нищете.

Четыре года назад Ольга Мелихова появилась в студии шоу "Пусть говорят", где откровенно рассказала о своей жизни. Актриса живет в Финляндии в деревушке, ухаживает за своей матерью, пишет иконы. Детей у нее нет. Зато есть домашние питомцы, с которыми она обожает гулять по лесу, собирать ягоды и грибы.

Ольга призналась, что не пересматривает свои фильмы, да и вообще предпочитает не афишировать актерское прошлое. Мелихова убеждена, что у нее нет пути назад, в кинематограф. К тому же, она не так давно вышла в третий раз замуж. Ее избранником стал финн по имени Рэйем, он оказался ее соседом. Вначале они просто общались, а потом мужчина стал ухаживать за Ольгой, та ответила ему взаимностью.

Автор: 31 августа 2020, 14:43 Источник: "Пусть говорят" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Так все беженцы-актеры живут за границей, но не все признаются. А большинство вернулись обратно потрошить русских зрителей.
1

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