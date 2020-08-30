Последствия развода: Пелагея превратилась в скелета в длинной юбке

Теперь пестрые сарафаны и громоздкие кокошники певица надевает исключительно перед выходом на сцену. Пелагея пересмотрела свое отношение к ярким костюмам и полностью перебрала гардероб.
Поклонники никак не могут понять, что повлияло на обновление имиджа звезды. Многочисленная аудитория связывает подобное поведение артистки с ее недавним разводом. Поговаривают, что семейный разлад заставил Пелагею пересмотреть жизненные взгляды.
Видимо, солистка решила не только развестись, но и навсегда распрощаться с образом русско-народной красавицы. Ярким подтверждением смены внешнего вида стало появление Пелагеи на съемках "Голосящего КиВиНа-2020".
Певица будет судить начинающих юмористов. Для первого съемочного дня Пелагея выбрала пикантный наряд. Артистка примерила обтягивающее платье со спущенными плечами.
Наконец-то одежда Пелагеи стала подчеркивать ее шикарные формы. Стоит отметить, что за последние несколько месяцев солистка похудела на пару килограммов.
Подобные преображения только мотивируют пользователей социальных сетей и побуждают подписчиков оставлять лестные комментарии под фотографиями звезды.
"Просто тростинка. Вы такая изящная. Только не худейте больше, а то скелетом станете", – подчеркнули комментаторы.
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