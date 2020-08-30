Последствия развода: Пелагея превратилась в скелета в длинной юбке

С каждым днем певица Пелагея все больше удивляет своих многочисленных фанатов. На почве громкого развода солистка сильно похудела и кардинально сменила стиль. Остается только гадать, что будет дальше. Может Пелагея оставит позади образ русской красавицы?

Теперь пестрые сарафаны и громоздкие кокошники певица надевает исключительно перед выходом на сцену. Пелагея пересмотрела свое отношение к ярким костюмам и полностью перебрала гардероб.

Поклонники никак не могут понять, что повлияло на обновление имиджа звезды. Многочисленная аудитория связывает подобное поведение артистки с ее недавним разводом. Поговаривают, что семейный разлад заставил Пелагею пересмотреть жизненные взгляды.

Видимо, солистка решила не только развестись, но и навсегда распрощаться с образом русско-народной красавицы. Ярким подтверждением смены внешнего вида стало появление Пелагеи на съемках "Голосящего КиВиНа-2020".

Певица будет судить начинающих юмористов. Для первого съемочного дня Пелагея выбрала пикантный наряд. Артистка примерила обтягивающее платье со спущенными плечами.

Наконец-то одежда Пелагеи стала подчеркивать ее шикарные формы. Стоит отметить, что за последние несколько месяцев солистка похудела на пару килограммов.

Подобные преображения только мотивируют пользователей социальных сетей и побуждают подписчиков оставлять лестные комментарии под фотографиями звезды.

"Просто тростинка. Вы такая изящная. Только не худейте больше, а то скелетом станете", – подчеркнули комментаторы.