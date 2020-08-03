Поведение Меган Маркл в очередной раз вызвало насмешки

О скандальном поведении Меган Маркл ходило немало слухов. Актриса не церемонилась с прислугой королевского дворца и даже позволяла себе повышать тон на обслуживающий персонал.

Из-за частых конфликтов между сотрудниками, которые обслуживают дворец, и Меган Маркл, актрису наградили обидным прозвищем. Прислуга называла ее "невыносимой герцогиней" и всячески старалась не контактировать с Меган.

Однако и до союза с принцем Гарри актриса могла себе позволить неконструктивную критику и неуместные замечания. Возможно, что это всего лишь очередное совпадение, но и коллеги Меган Маркл по съемкам многосерийного фильма "Форс-Мажоры" жаловались на ее поведение.

Артисты называли девушку "принцессой", не задумываясь о том, что она когда-нибудь станет женой герцога Сассекского. Один из операторов съемочной площадки культового сериала заявил, что работать с Меган было настоящим испытанием.

Коллеги актрисы часто замечали, что Маркл превозносила себя над другими и считала свою роль в "Форс-Мажорах" главной. Меган изводила гримеров особыми требования, чтобы ее внешность довели до совершенства.

Более того, у актрисы был отдельный райдер: в гримерной должны были стоять свежие цветы определенного сорта и бутылки дорого шампанского. По словам участников сериала, Меган была не настоящей звездой, а лишь неудачной карикатурой.

Стоит отметить, что многие британские издательства долгое время не могли понять, почему принц Гарри решил жениться на скандальной артистке.