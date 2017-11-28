Откровенные фото невесты принца Гарри

27 ноября британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл объявили о своей помолвке. Свадьба должна состояться весной. Dni.ru выяснили, что избранница Гарри совсем не так проста, скромна и благочестива, как кажется на первый взгляд.
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