Первый канал встал на защиту лишившегося дома престарелого Краско

Журналисты связались с Иваном Краско и его бывшей молодой женой Натальей, чтобы узнать, как они живут порознь. Экс-супруга артиста сообщила, что до нее дошли печальные вести: якобы у актера отобрали дачу.

Осенью 2015 года Иван Краско женился на своей студентке Наталье Шевель. Разница в возрасте между молодоженами составила 60 лет. Общественность крайне скептически восприняла этот союз. И действительно, через три года пара оформила развод. Впрочем, бывшие супруги остались в хороших отношениях. Более того, по признанию Натальи, после расставания с Иваном она не смогла построить личную жизнь.

"Новых отношений у меня нет, потому что я не хочу менять шило на мыло. Если на моем пути появится мужчина, который затмит Ивана Ивановича, то я буду согласна. Но пока не было такого. И я не хочу встречаться абы с кем", – заявила Наталья.

Когда супруги переживали нелегкие времена, ходили слухи, будто виной всему именно молодая жена артиста. Вот только и после развода, уверяет Наталья, проблем у престарелого актера меньше не стало. "Слышала, что у него отобрали дачу, на глаза он жаловался. Это говорит о том, что причиной всех бед была не я..." – отметила Наталья. По слухам, жилье у Ивана Краско якобы забрали родственники.

Встревоженные журналисты немедленно связались с Иваном Краско. Тот был бодр и весел. "Дачу мне вернули с помощью Первого канала. Все у меня хорошо. Что касается Натальи, то слышал, что она сейчас в Риге. Нам удалось сохранить с ней хорошие отношения", – объявил легендарный артист.

Отметим, что еще одной причиной, по которой Краско оформили развод, это нежелание Натальи рожать. Тогда актер понял, что их взгляды на семейную жизнь совсем не совпадают. Более того, якобы Наталья не любила заниматься домашним хозяйством и перекладывала все обязанности на немолодого мужа.