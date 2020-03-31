"Не вернулась бы даже за миллион": Экс-супруга не хочет знаться с Иваном Краско

"Такая жена мне не нужна, но я не могу оставить ее без копейки", – говорил Иван Краско о бывшей жене Наталье Шевель. Якобы экс-супруга, расставшись с возлюбленным в Израиле, позвонила ему с просьбой забрать ее в Россию. А позже Наталья написала Ивану Ивановичу письмо, где рассказала о своем желании возобновить отношения.
Об откровениях Краско узнала сама Шевель. Оказывается, все, что сказал актер, неправда. Наталья не звонила бывшему мужу и не отправляла никаких писем. Рассказ Ивана Ивановича ничего иное, как выдумка.
"Даже за миллион долларов не вернулась бы к нему", – признается Шевель.
Наталья отметила, что в случае, если у нее, действительно, была бы беда, то ни в коем случае не обратилась к бывшему супругу. Девушка нашла бы выход из сложной ситуации сама.
Шевель сейчас по-прежнему находится в Израиле. Она признается, что сейчас у нее все хорошо. Наталья сидит дома на карантине и занимается творчеством – пишет уже четвертую книгу.
Напомним, Шевель и Краско заключили брак в 2015 году. Расстались супруги через три года.
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