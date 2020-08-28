Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Пятница
28 августа
Лента новостей
18:10
"Будь здорова": дочь Заворотнюк показала любимую женщину
18:08
"Деньгами не помогал": сын рассказал об отношениях с Нагиевым
17:34
Алексея Воробьева застукали в постели с двумя красотками: Разврат!
17:28
"Спасибо тебе": Караулова призналась в сильных чувствах к Фадееву
17:24
Чумаков рассказал о тайной связи с Басковым
17:07
"Это было как спектакль": подробности свадьбы дочери Яковлевой
16:58
Беременная Подольская отреагировала на послание мужа к Ветлицкой
16:44
Тодоренко оказалась в больнице из-за сильных болей
16:35
В одном ряду с Ефремовым: стало известно о пьяной езде Никулина
16:33
Собянин назвал сроки окончательной победы над коронавирусом в России
16:27
Разбитую инсультом Елену Кондулайнен увезли из больницы
16:03
"Хожу враскорячку": ведущая Первого канала не может "собрать ноги" после четвертых родов
16:02
40-летний Пьеха показал своих любимых женщин
15:57
Азиза утерла нос оскорбленной вдове Игоря Талькова
15:27
В России введут новый вид родительских собраний
15:26
Лукашенко объяснил свое появление на публике с оружием
15:00
Жена решила лишить Алибасова-младшего отцовства: Пусть платит миллион
14:58
Певица Валерия женила младшего сына
14:55
Мать Костенко плюнула в ненавистников дочери: Мерзкие и уродливые
14:52
Сябитова кинулась под грузовик
14:50
Эксперт о новом видео в день аварии с Ефремовым: За рулем был кто-то другой
14:37
Житель Подмосковья нашел в лесу человеческий череп
14:35
"Вы зачем меня пригласили к инвалиду?!": известный актер вспылил из-за слабослышащего Корчевникова
14:31
В Москве вычислили выдававшего себя за врача мошенника
14:26
Японский премьер-министр объявил об отставке в связи с состоянием здоровья
14:09
Дмитрий Шепелев сообщил о втором ребенке
14:08
"Пупсики превращаются в девушек": Пересильд показала красавицу-дочь от Учителя
14:05
Лукашенко пригрозил ответными санкциями Западу: Посмотрим, кто еще кого попугает
14:02
В Москве грабитель вынес из квартиры безработной женщины более двух миллионов рублей
13:31
Как Джоли относится к роману Питта с ее копией
13:30
Цискаридзе унизил бесталанных женщин: Неудавшиеся актрисульки
13:26
"Фирсов ее просто добивал!": первый муж о взятой в заложницы Легкоступовой
13:24
Караулова прилюдно разрыдалась из-за жестоких издевательств
13:17
Бывшая жена Ефремова лишилась более миллиона
13:13
Близкий мужчина Дарьи Мороз стал режиссером нового сезона "Содержанок"
13:06
Волочкова снялась без лифчика после потери денег
13:01
Дочь покойной Аллы Вербер рыдает из-за новой утраты
12:47
В Якутии из-за столкновения микроавтобусов погиб человек
12:46
Звезда "Дома-2" Черно намекнула на уход из шоу
12:24
Эмилия Кларк о съемках в "Игре престолов": Женщинам на площадке приходилось нелегко
12:03
Политолог: Власть в Белоруссии может пасть за час при одном условии
11:58
В Уфе приземлился пассажирский самолет с неисправностью шасси
11:51
Стало известно о госпитализации Исинбаевой
11:40
"Поразительно": отец Муцениеце оказался копией Прилучного
11:31
Родственники не забрали из крематория урну с прахом Легкоступовой
11:07
"Ты никто, и зовут тебя никак!": взбешенная Рудковская закатила истерику
11:05
В Москве на Киевском шоссе перевернулось такси
10:57
Стало известно о разводе Кончаловского с известной актрисой
10:56
Близкий друг дал важное обещание больному Борису Корчевникову
10:31
В Москве из-за аварии затруднено движение на Каширском шоссе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Введено военное положение": эксперт бьет тревогу из-за ситуации в Белоруссии
Эксперт о нервном срыве Лукашенко: Весь мир увидел неуравновешенного человека
Тихановская назвала себя "избранным народом президентом"
"Никаких интимных отношений": вскрылась правда о семейной жизни Алибасова с Федосеевой-Шукшиной
Тихановская пообещала найти нужные слова для общения с Путиным
"На насилии удержаться невозможно": эксперт предрек падение власти Лукашенко
Шоу-бизнес
Тодоренко оказалась в больнице из-за сильных болей

Тодоренко оказалась в больнице из-за сильных болей

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Регина Тодоренко в личном блоге рассказала подписчикам, что была вынуждена обратиться в больницу за помощью. Девушка уже несколько дней испытывает сильные боли в области ребер.
прочитано 808 раз

Не так давно стало известно, что телеведущая примет участие в шоу "Ледниковый период". Партнером артистки стал фигурист Роман Костомаров. Пара регулярно занимается, чтобы достойно выступить, однако не все идет гладко.

ПО ТЕМЕ

Тодоренко бросила мужа и сбежала на другой конец страны

Рожающая Регина Тодоренко впала в истерику после слов врача

За те несколько недель, что идут репетиции, Регина Тодоренко успела несколько раз упасть, удариться головой и сместить три позвонка. Напарнику звезды также не повезло – он получил травму спины. Несмотря на ушибы, ребята продолжают активно заниматься.

По словам Романа Костомарова, Регина Тодоренко может взять выходной лишь раз в неделю, а все остальное время ей необходимо выходить на лед. В пятницу утром телеведущая сообщила подписчикам, что отправилась в больницу, чтобы сделать рентген.

Девушка переживала, что у нее трещина в ребре, так как ее постоянно мучили боли. К счастью, повреждений врачи не обнаружили, и теперь ведущая "Орла и решки" вернется к занятиям на льду.

Стоит отметить, что травмы не умаляют энтузиазма Регины Тодоренко. Она настроена серьезно и старается с юмором воспринимать неудачные падения – говорит, ей просто пора худеть. Недавно артистка опубликовала видео с тренировки, на котором видно, как она плачет. Как оказалось, девушку растрогала песня, под которую они с Костомаровым планируют выступать.

Автор: 28 августа 2020, 16:44 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко пригрозил ответными санкциями Западу: Посмотрим, кто еще кого попугает
Политолог: Власть в Белоруссии может пасть за час при одном условии
Журналист перечислил главные ошибки Лукашенко: Уже глаза болят
Эксперт: Лукашенко взял на себя обязательства в ответ на помощь России

Шоу-бизнес

Беременная Подольская отреагировала на послание мужа к Ветлицкой
Тодоренко оказалась в больнице из-за сильных болей
"Хожу враскорячку": ведущая Первого канала не может "собрать ноги" после четвертых родов
Разбитую инсультом Елену Кондулайнен увезли из больницы

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"Не знаю, смогу ли найти кого-то лучше Джигарханяна": Цымбалюк-Романовская откровенно о сексе Шаляпиным

Киевской пианистке нечего скрывать

Шоу-бизнес

"Деньгами не помогал": сын рассказал об отношениях с Нагиевым

Артист давно сам зарабатывает на жизнь
Шоу-бизнес

Беременная Подольская отреагировала на послание мужа к Ветлицкой

Артистка выставила его на всеобщее обозрение
Шоу-бизнес

"Хожу враскорячку": ведущая Первого канала не может "собрать ноги" после четвертых родов

Знаменитость пожаловалась на плохую привычку

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 26 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 25 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+