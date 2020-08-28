Тодоренко оказалась в больнице из-за сильных болей

Не так давно стало известно, что телеведущая примет участие в шоу "Ледниковый период". Партнером артистки стал фигурист Роман Костомаров. Пара регулярно занимается, чтобы достойно выступить, однако не все идет гладко.
За те несколько недель, что идут репетиции, Регина Тодоренко успела несколько раз упасть, удариться головой и сместить три позвонка. Напарнику звезды также не повезло – он получил травму спины. Несмотря на ушибы, ребята продолжают активно заниматься.
По словам Романа Костомарова, Регина Тодоренко может взять выходной лишь раз в неделю, а все остальное время ей необходимо выходить на лед. В пятницу утром телеведущая сообщила подписчикам, что отправилась в больницу, чтобы сделать рентген.
Девушка переживала, что у нее трещина в ребре, так как ее постоянно мучили боли. К счастью, повреждений врачи не обнаружили, и теперь ведущая "Орла и решки" вернется к занятиям на льду.
Стоит отметить, что травмы не умаляют энтузиазма Регины Тодоренко. Она настроена серьезно и старается с юмором воспринимать неудачные падения – говорит, ей просто пора худеть. Недавно артистка опубликовала видео с тренировки, на котором видно, как она плачет. Как оказалось, девушку растрогала песня, под которую они с Костомаровым планируют выступать.
Популярные темы форума
Перемирие с Джунглионой
Почему мужчинам нравятся гулящие???
Вопрос к дамам..... Серьозный
Асмус- стремная порноактриса
Как влюбить мужчину
Вы бы снялись в фильме для взрослых?
Безработица в стране.
Маньяки сидят на форуме
Хочу папика
Подскажите пожалуйста что мне делать, только без сарказма,у меня очень сложная ситуация.