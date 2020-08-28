Дочь покойной Аллы Вербер рыдает из-за новой утраты

На дочь покойной Аллы Вербер обрушилось новое несчастье. Ушла из жизни ее бабушка.

Мать фешен-директора ЦУМа скончалась 14 августа. Татьяна Абрамовна ушла из жизни в тот же день, когда была похоронена ее дочь, ровно через год. В личном микроблоге Екатерина Вербер разместила фотографию своей бабушки.

Девушка рассказала, что ее родственница пережила военную блокаду Ленинграда. В 1979 году Татьяна Абрамовна переехала в Канаду. У нее было двое детей, четверо внуков и десять правнуков. "Именно она во многом меня воспитала", – отметила Екатерина.

Дочь Аллы Вербер не смогла присутствовать на похоронах бабушки из-за ограничений по коронавирусу. "Я бы хотела сказать ей, что очень ею горжусь. Ты всегда в наших сердцах, бабушка, в сердцах нашей семьи", – разрыдалась девушка.

Напомним, Алла Вербер умерла 6 августа 2019 года. Причиной смерти стал инфаркт, который развился на фоне сепсиса и анафилактического шока. Знаменитость похоронили в канадском Торонто.

Алла Вербер была одной из самых успешных российских бизнес-леди. Она руководила ювелирной компанией Mercury и работала фешен-директором ЦУМа. Знаменитость занималась закупкой товаров для престижных российских магазинов.