Дочь покойной Аллы Вербер рыдает из-за новой утраты

Мать фешен-директора ЦУМа скончалась 14 августа. Татьяна Абрамовна ушла из жизни в тот же день, когда была похоронена ее дочь, ровно через год. В личном микроблоге Екатерина Вербер разместила фотографию своей бабушки.
Девушка рассказала, что ее родственница пережила военную блокаду Ленинграда. В 1979 году Татьяна Абрамовна переехала в Канаду. У нее было двое детей, четверо внуков и десять правнуков. "Именно она во многом меня воспитала", – отметила Екатерина.
Дочь Аллы Вербер не смогла присутствовать на похоронах бабушки из-за ограничений по коронавирусу. "Я бы хотела сказать ей, что очень ею горжусь. Ты всегда в наших сердцах, бабушка, в сердцах нашей семьи", – разрыдалась девушка.
Напомним, Алла Вербер умерла 6 августа 2019 года. Причиной смерти стал инфаркт, который развился на фоне сепсиса и анафилактического шока. Знаменитость похоронили в канадском Торонто.
Алла Вербер была одной из самых успешных российских бизнес-леди. Она руководила ювелирной компанией Mercury и работала фешен-директором ЦУМа. Знаменитость занималась закупкой товаров для престижных российских магазинов.
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