"Нам бы твое бабло!": на уехавшую жить в Киев дочку покойной Вербер напали белым днем

Алла Вербер, фешен-директор ЦУМ, считалась одной из богатейших женщин России. По слухам, ее дед Абрам Флейшер, заведующий в Доме ленинградской торговли, во время блокады мог за бесценок скупать антиквариат и на этом сколотить первоначальный капитал детям. Не бедствовал и отец-стоматолог Аллы Константиновны. Сейчас же не жалуется на жизнь и ее дочь Екатерина.



Алла Вербер никогда не скрывала, что по советским меркам ее семья была богатой – владела квартирой в 250 "квадратов" в Ленинграде, машиной, антиквариатом. Да и сама она, работая в самом дорогом магазине Москвы, мягко говоря, не бедствовала.

Сегодня же деньги сами текут в руки дочке Аллы Константиновны – Кате. Она сделала головокружительную карьеру от байера до управляющей брендами в компании Mercury. И сегодня строит успешный бизнес на Украине. Этого ей, очевидно, и не могут простить завистники.

Екатерина на своей странице в социальной сети "Инстаграм" поделилась хорошим настроением. "Удивительный факт: у карантина оказалось действительно много плюсов! – пишет дочь Вербер. – Когда еще можно найти столько времени заниматься собой: не забывать о правильном питании и спорте; прочитать все те книги, которые много лет пылились, организовать все по дому... Не говоря уже о возможности уделить внимание семье".

Но что тут началось! "Напоминает фразу, приписываемую Марии-Антуанетте: "Если у вас нет хлеба, то ешьте пирожные" – смысл тот же, когда за "позитив" и "плюсы" изоляции агитируют люди, не знающие жизни среднего и ниже классов, а летающие в эдаком воздушном сыромасляном эфире", "Нам бы твое бабло и поваров, тогда и фигура будет такой же", – напали на Катю люди в комментариях.