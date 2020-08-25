"Неутихающая боль": Разин льет слезы из-за горькой утраты

Певец погиб восемь лет назад в автомобильной аварии. Столкновение легковой иномарки и грузовика случилось между селами Красная Гвардия и Привольное в Ставропольском крае. По словам Андрея Разина, это невосполнимая утрата для родственников и коллег музыканта.
Как отметил продюсер, певец был прекрасным другом, отличным отцом, талантливым и умным артистом. "Неутихающая боль", – подытожил шоумен. Андрей Разин заявил, что всегда будет помнить об этом прекрасном человеке.
Поклонники группы в комментариях к публикации рассказали, каким для них навсегда остался Юрий Гуров. "Юра был добрый, позитивный человек!!! Его зажигательная улыбка запомнилась мне навсегда!!! Пусть покоится с миром (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Светлая Память Юрочке нашему .Царствие Небесное!", "Ужасная трагедия... Светлая память", – отметили подписчики.
Напомним, не так давно Андрей Разин оказался в центре скандала с участием Леры Кудрявцевой и звездного адвоката Екатерины Гордон. Телеведущая подала в суд на продюсера за оскорбительные высказывания в ее адрес, которые тот себе позволял. Звезда решила отстоять честь и достоинство по закону, но в итоге в зале заседаний Андрей Разин заявил, что не имеет страницы в "Инстаграм".
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