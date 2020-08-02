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Очнулась после развода: Пелагея вернулась к жизни в сногсшибательной форме

Очнулась после развода: Пелагея вернулась к жизни в сногсшибательной форме

Пелагея. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
В декабре прошлого года звездная пара Пелагеи и Ивана Телегина объявила о разводе. Громкий семейный раскол произошел после трех лет счастливой совместной жизни. И теперь экс-супругам приходится поддерживать нормальные отношения из-за подрастающей дочки Таисии.
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Напомним, что Иван Телегин быстро нашел себе новую спутницу, в то время как певица справлялась с семейными проблемами в гордом одиночестве. Поклонники отметили, что поначалу Пелагея выглядела пугающе: девушка перестала следить за собой и тратила все силы на судебные прения.

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 Пелагея

Пелагея певица

Спустя несколько месяцев конфликт между звездами утих. Теперь певица смогла найти время на себя любимую и заняться своим восстановлением. Новая публикация на личной странице Пелагеи в "Инстаграм" – тому подтверждение.

Исполнительница обнародовала целую серию снимков, на которых предстала в белоснежном костюме. Узкий топ только подчеркнул шикарные формы певицы и напомнил поклонникам о природных данных звезды.

"Возвращаемся к нормальной жизни!", – публично заявила Пелагея.

Многочисленная аудитория была счастлива видеть исполнительницу в новом образе. Впрочем, поклонники успели разделиться на два лагеря и засыпать солистку комментариями. Одни подметили, что Пелагея стала выглядеть намного лучше. Другие же напомнили певице о громком разводе и попросили рассказать подробности.

Сама же звезда не стала отвечать разъяренным фанатам и продолжила публиковать в социальных сетях личные фотографии.

Автор: 2 августа 2020, 20:00 Источник: Инстаграм Пелагеи ✓ Надежный источник
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