Очнулась после развода: Пелагея вернулась к жизни в сногсшибательной форме

Напомним, что Иван Телегин быстро нашел себе новую спутницу, в то время как певица справлялась с семейными проблемами в гордом одиночестве. Поклонники отметили, что поначалу Пелагея выглядела пугающе: девушка перестала следить за собой и тратила все силы на судебные прения.
Спустя несколько месяцев конфликт между звездами утих. Теперь певица смогла найти время на себя любимую и заняться своим восстановлением. Новая публикация на личной странице Пелагеи в "Инстаграм" – тому подтверждение.
Исполнительница обнародовала целую серию снимков, на которых предстала в белоснежном костюме. Узкий топ только подчеркнул шикарные формы певицы и напомнил поклонникам о природных данных звезды.
"Возвращаемся к нормальной жизни!", – публично заявила Пелагея.
Многочисленная аудитория была счастлива видеть исполнительницу в новом образе. Впрочем, поклонники успели разделиться на два лагеря и засыпать солистку комментариями. Одни подметили, что Пелагея стала выглядеть намного лучше. Другие же напомнили певице о громком разводе и попросили рассказать подробности.
Сама же звезда не стала отвечать разъяренным фанатам и продолжила публиковать в социальных сетях личные фотографии.
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