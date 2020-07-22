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Глызин странно высказался о расставшейся с мужем Пелагее

Глызин странно высказался о расставшейся с мужем Пелагее

Пелагея. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица Пелагея судится с мужем Иваном Телегиным. Певец Алексей Глызин поделился своим мнением на этот счет. Артист убежден, что в дальнейшем певица вряд ли сможет успешно построить свою личную жизнь.
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О том, что певица Пелагея рассталась с Иваном Телегиным, стало известно еще в конце прошлого года. Причем тогда предполагалось, что супруги расстались на дружеской ноте. Однако сейчас все изменилось. Бывшие влюбленные пытаются через суд поделить совместно нажитое имущество: шикарный дом в Подмосковье, квартиру в Москве, автомобиль и два машиноместа.

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 Пелагея

Пелагея певица

Ходят слухи, будто Пелагея даже вынуждена была нанять телохранителей. По какой-то причине артистка испугалась за свою жизнь. А вот Иван Телегин борется с коронавирусом, который недавно подхватил.

Своим мнением относительно расставания супругов поделился с журналистами певец Алексей Глызин. Исполнитель прославился участием в группе "Веселые ребята", а также сольным творчеством. Его песни "Зимний сад", "Ты не ангел", "Письма издалека", "Поздний вечер в Сорренто" и другие стали настоящими хитами на долгие годы и до сих пор звучат актуально.

Исполнитель почему-то убежден, что построить новую семью после развода Пелагее будет непросто. "Очень сложно понять таких женщин. Нет, видимо, идеального мужчины для Пелагеи. Ей всегда будет чего-то не хватать. У меня лично складывается такое ощущение", – странно сказал Алексей Глызин.

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Впрочем, считает артист, это судьба многих представителей шоу-бизнеса. "Большая редкость и большое счастье – встретить одного единственного мужчину, с которым ты проживешь до конца дней. У большинства женщин звездного уровня всегда не одна пассия. И так продолжается всю жизнь. Они всегда находятся в бесконечном поиске", – философски рассудил артист.

Алексей Глызин признался, что и сам был неверен жене, из-за чего его брак чуть не распался. "Все зависит от женской мудрости. Мы, мужчины, глупые, взбалмошные и противные. И только мудрая женщина может сохранить брак", – заключил певец.

Автор: 22 июля 2020, 16:14 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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Семейная идиллия Пелагеи и Ивана Телегина в Кремле

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