Глызин странно высказался о расставшейся с мужем Пелагее

О том, что певица Пелагея рассталась с Иваном Телегиным, стало известно еще в конце прошлого года. Причем тогда предполагалось, что супруги расстались на дружеской ноте. Однако сейчас все изменилось. Бывшие влюбленные пытаются через суд поделить совместно нажитое имущество: шикарный дом в Подмосковье, квартиру в Москве, автомобиль и два машиноместа.
Ходят слухи, будто Пелагея даже вынуждена была нанять телохранителей. По какой-то причине артистка испугалась за свою жизнь. А вот Иван Телегин борется с коронавирусом, который недавно подхватил.
Своим мнением относительно расставания супругов поделился с журналистами певец Алексей Глызин. Исполнитель прославился участием в группе "Веселые ребята", а также сольным творчеством. Его песни "Зимний сад", "Ты не ангел", "Письма издалека", "Поздний вечер в Сорренто" и другие стали настоящими хитами на долгие годы и до сих пор звучат актуально.
Исполнитель почему-то убежден, что построить новую семью после развода Пелагее будет непросто. "Очень сложно понять таких женщин. Нет, видимо, идеального мужчины для Пелагеи. Ей всегда будет чего-то не хватать. У меня лично складывается такое ощущение", – странно сказал Алексей Глызин.
Впрочем, считает артист, это судьба многих представителей шоу-бизнеса. "Большая редкость и большое счастье – встретить одного единственного мужчину, с которым ты проживешь до конца дней. У большинства женщин звездного уровня всегда не одна пассия. И так продолжается всю жизнь. Они всегда находятся в бесконечном поиске", – философски рассудил артист.
Алексей Глызин признался, что и сам был неверен жене, из-за чего его брак чуть не распался. "Все зависит от женской мудрости. Мы, мужчины, глупые, взбалмошные и противные. И только мудрая женщина может сохранить брак", – заключил певец.
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