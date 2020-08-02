Скрывающую подросший живот Подольскую заметили в аптеке

Появились слухи о скором пополнении в семье Владимира Преснякова. Поговаривают, что его жена, вокалистка Наталья Подольская, ждет ребенка.

Сплетни об интересном положении певицы распространились благодаря популярному телеграм-каналу. Подписчица паблика рассказала, что в аптеку, где она работает, заезжала артистка Наталья Подольская. По словам фармацевта, исполнительница беременна, и внушительных размеров живот уже сложно скрывать под одеждой.

Как сообщается в источнике, супруга Владимира Преснякова в последнее время появляется на публике только в просторной, скрывающей фигуру одежде. Более того, на свежих фото в соцсетях артистка как будто прячет живот.

Отметим, что сплетни о скором пополнении в семье Преснякова и Подольской появились еще в конце минувшего, 2019 года. Артист в личном микроблоге опубликовал снимок. В кадре он целует животик Натальи. Артистка заявила тогда, что фото архивное, дескать, сделано оно пять лет назад и ничего не значит. Впрочем, поклонники не поверили певице и восприняли пост ее мужа как намек на скорые перемены.

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают общего сына Артемия. В недавнем интервью телеведущей Лере Кудрявцевой вокалистка сообщила, что мечтает о дочери. Артистка уже выбрала имя для крохи. Девочку она назовет Уя.