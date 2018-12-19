Михалков обезумел от любви к известной актрисе

У Никиты Михалкова "просто снесло крышу" от любви. Историю романа с одной из самых красивых актрис советского кино Анастасией Вертинской известный режиссер рассказал в новой книге.

За Анастасией Вертинской ухаживали такие звезды, как Андрей Миронов и Иннокентий Смоктуновский. И Никита Михалков – тогда еще студент – без ума влюбился в молодую красавицу. Он признается, что у него просто снесло крышу, когда он увидел Вертинскую. Анастасия, впрочем, не торопилась отвечать ему взаимностью.

И все же Вертинская остановила свой выбор на Михалкове. Никита и Анастасия жили сначала в квартире актера, затем на даче. Свадьбу они сыграли, когда у них уже был сын Степан – ребенку на тот момент было полгода.

Вертинская и Михалков расстались спустя четыре года. Первая красавица советского кино не была готова сидеть дома и готовить супы – чего ждал от нее Никита Сергеевич. Но Вертинская была одержима работой, хваталась за любую роль.

"Я очень его любила, но была совершенно одержима своей профессией. Не знаю почему, но фанатично любила свою работу. Я готова была перенести все невзгоды. Снималась в массовках, получая копейки. На этот алтарь могла положить все", – вспоминает Вертинская.

Уже 45 лет Никита Сергеевич счастлив в браке с супругой Татьяной. У них родились две дочери, Анна и Надежда, сын Артем. Все дети пошли по стопам знаменитого отца, связали свою жизнь с кинематографом.



А бывшим супругам, несмотря ни на что, удалось сохранить дружеские отношения. Как признается Михалков в книге "Территория моей любви", даже спустя много лет, встречая Анастасию, он испытывает чувство светлой ностальгии. 19 декабря звезде фильмов "Ассоль" и "Человек-амфибия" Анастасии Вертинской исполнилось 74 года, напоминает "Экспресс-газета".