Фигурист Костомаров получил травму во время занятий с Тодоренко: Пора худеть

В следующем месяце состоится премьера нового сезона шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Участники проекта усиленно готовятся к съемкам. На льду не обходится без увечий

Травмы во время подготовки к шоу "Ледниковый период" уже получили Ольга Бузова и Влад Соколовский. И если ведущая реалити-шоу "Дом-2" продолжает тренировки, несмотря на боль, то экс-солист группы "БиС" пока приостановил репетиции.

Регина Тодоренко, которая на днях ударилась готовой о лед и сместила три позвонка, не печалится и тоже готовится к проекту. Телеведущая будет выступать вместе с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым. Правда, фигурист пока взял перерыв. Он надорвал спину во время тренировок с Региной.

В своем инстаграм-аккаунте Тодоренко опубликовала видео с одиночной репетиции и написала, что, скорее всего, она виновата в случившемся: "Свалила с ног чемпиона. Мне пора худеть".

Поклонники тут же отреагировали на публикацию. Они отметили, что Регина в хорошей форме, а ее партнеру по льду нужно немного подкачаться. "У вас высокие шансы на победу", "Буду за вас болеть", "Наши фавориты", – написали фолловеры.

Кстати, подписчики знают, о чем говорят, ведь Роман Костомаров два раза был победителем шоу "Ледниковый период" – в паре с Чулпан Хаматовой в 2007 году и Юлией Ковальчук в 2009-ом.

Напомним, в этом же проекте принимает участие супруг Регины Тодоренко Влад Топалов. Его партнершей по льду стала фигуристка Елена Ильиных.