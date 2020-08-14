"Пережил болевой шок": Соколовский получил серьезную травму

Влад Соколовский появится в новом сезоне проекта Первого канала "Ледниковый период". Сейчас проходят репетиции. Певец уже успел получить травму на льду.

На прошлой неделе Влад Соколовский признался, что очень плохо катается на коньках, потому что надевал их всего несколько раз. Но он не стал отказываться от участие в шоу "Ледниковый период". Его напарнице по проекту, олимпийской чемпионке Екатерине Бобровой, очевидно, предстоит большая работа по подготовке певца к соревнованиям.

Во время недавней репетиции участники разучивали сложную поддержку. Вероятно, Соколовский не устоял на коньках и уронил Боброву на лед. Как отметил певец, он и его партнерша "грохнулись с треском".

У Влада был болевой шок, низкое артериальное давление. Врачи диагностировали растяжение сустава.

Экс-солист группы "БиС" надеется, что скоро сможет продолжить тренировки, ведь уже сделано немало работы.

Напомним, недавно вновь обсуждалась личная жизнь Соколовского. Дело в том, что певец расставался со своей возлюбленной Ангелиной Сурковой, известной по кастингу в группу Serebro. Но спустя некоторое время пара возобновила отношения.

Две недели назад Влад испугал поклонников видеозаписью, на которой запечатлен момент его удара по лицу девушки.