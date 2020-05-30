"Божественно": внучка Боярского вывалила большую грудь

Катерину Боярскую уже сравнивают с Анной Семенович. Дело в том, что природа наградила девушку достаточно большой грудью. Судя по фотографиям внучки знаменитого артиста в "Инстаграм", бюст она считает своим главным достоинством. Катерина часто позирует, делая акцент на этой части тела.
Девушка в очередной раз порадовала подписчиков откровенным снимком. Боярская запечатлена в спортивном бюстгальтере сидя на кровати. Чтобы сделать фото интереснее, она выставила грудь вперед.
Подписчики Катерины снова наградили ее комплиментами. "Божественно выглядишь", "Вы великолепны!", "Хорошенькая", "Неповторимая", "Сейчас я вообще дар речи потерял" – написали фолловеры.
Интересно, что под этим снимком пользователи Сети не стали критиковать Катерину за нескромность. Однако ранее некоторые подписчики отмечали, что для 20 лет у девушки очень большая грудь, которую следует уменьшить. Дескать, с таким бюстом неудобно заниматься спортом. Диванные эксперты посоветовали обратиться к Семенович, которая уже делала операцию по уменьшению этой части тела.
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