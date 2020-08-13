Бывший ведущий MTV подрался с сотрудником московского кафе

На днях Артур Цветков вместе с товарищем посетил столичное кафе. Сотрудник заведения, уроженец Кыргызстана, сделал замечание телеведущему, который вошел в помещение без защитной маски. Эту просьбу мужчина проигнорировал. После повторного замечания Цветков с явным недовольством вышел из кафе. Через некоторое время он вернулся, но уже в маске.
Артур требовал позвать менеджера заведения, но кыргызстанец ответил, что он отсутствует. Телеведущему не понравилось, что сотрудник заведения обратился к нему на "ты", поэтому устроил скандал. Цветков начал угрожать депортацией и оскорблять его. Дело дошло до драки.
Спустя некоторое время Артур вызвал полицейских. Он написал заявление на сотрудника кафе. Позже Цветков поговорил с владельцем заведения. Директору пришлось извиниться за поведение персонала.
Казалось, что конфликт исчерпан, но за несколько дней о происшествии узнали многие знаменитости. Руководитель MTV Яна Чурикова обратилась к общественности и отметила, что телеканал, на котором раньше работал Цветков, выступает против дискриминации по национальности.
Телеведущая Ассоль Молдокматова и певец Самат Долотбаков из Кыргызстана призвали Артура извиниться перед сотрудником заведения публично. Певица Анжелика Кайратова даже обратилась к посольству этой страны в России и попросила защитить мигранта.
В итоге Цветков все-таки принес извинения кыргызстанцу. Телеведущий и сотрудник кафе помирились.
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