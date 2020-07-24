Армяне и азербайджанцы устроили погромы в Москве

В принадлежащий азербайджанцам ресторан на Братиславской улице на юго-востоке Москвы ворвалась группа из семи армян. Официантам пришлось спасаться бегством через черных ход.
Вскоре в магазин строительных материалов, принадлежащий армянам, вломились уже азербайджанцы. Вооруженные битами и арматурой они разгромили торговую точку.
После этого серьезная стычка армян и азербайджанцев произошла в кафе "Армянский дом", передает "Царьград". За участие в массовых драках и за нападение на заведения были задержаны порядка 25 человек.
Примечательно, что из одного из разгромленных кафе пропали 50 тысяч рублей. В связи с этим по факту произошедшего возбуждены уголовные дела не только по статье "Хулиганство", но и по статье "Разбой".
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