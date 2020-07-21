На румынском курорте отдыхающие устроили драку из-за русской песни

На одном из румынских курортов произошел серьезные инцидент. Уточняется, что граждане страны устроили драку с приезжими из Молдавии.
По данным издания "Царьград", причиной конфликта стала русскоязычная музыкальная композиция, которая пришлась не по вкусу части отдыхающих. Потасовку разнимали прибывшие сотрудники полиции. В результате случившегося три человека получили различные травмы.
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