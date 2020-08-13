"Столько счастья и эмоций!": Наталья Подольская показала округлившийся живот

Ходят слухи, что Наталья Подольская ждет второго ребенка. Певица обнародовала фото, представ в таком виде, что у фанатов не осталось сомнений в скором прибавлении в семействе.

Наталья Подольская вместе с мужем, известным певцом Владимиром Пресняковым и их сыном Артемием погуляла на дне рождения племянниц. Дочерям-двойняшкам ее сестры Юлианы исполнилось по пять лет. Артистка с родственниками и друзьями отправились в парк аттракционов, чтобы весело провести этот день.

Впечатлениями певица поделилась в соцсети. "Жизнь идет! Нашим любимым девочкам Саше и Насте исполнилось пять лет. Как приятно дарить детям праздник! Столько счастья и эмоций! Поздравляю счастливых родителей! Пусть растут добрыми и здоровыми девочками", – пожелала Подольская.

Запись исполнительница сопроводила фотографиями. На снимках запечатлены все участники действа. Судя по комментариям фанатов, особое внимание привлекла фигура Натальи.

Наблюдательные поклонники умудрились разглядеть на одном из кадров ее округлившийся живот. Подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях. При этом некоторые предположили, что Подольская просто плотно пообедала.

Певица пока не прокомментировала информацию о второй беременности. Впрочем, фанаты и не надеются. Многие из них помнят, что Наталья и в первый раз скрывала свое интересное положение. Вероятно, потому что супругам пришлось пройти множество препятствий, прежде чем малыш появился на свет.