"Полтора года я молчу": любовница Жигунова объявила войну бывшему мужу

Виктория Ворожбит, известная своим романом с актером Сергеем Жигуновым и поразительной схожестью с актрисой Анастасией Заворотнюк, внезапно разоткровенничалась. Женщина призналась, что бывший муж ее затравил, и больше она не намерена это терпеть.

Говорят, Виктория Ворожбит рассталась с медиаменеджером Виктором Сухановым, когда встретила актера и продюсера Сергея Жигунова. По слухам, мужчина настолько тяжело воспринял разрыв, что решил отомстить. На Вику как из рога изобилия полились одно судебное разбирательство за другим. Дошло до того, что арестовали недвижимость Ворожбит.

Женщина не стала молча сносить травлю. Она рассказала о своих злоключениях в Сети. "Насилие и беззаконие любит тишину. Полтора года я молчу, потворствуя этому насилию и беззаконию – то надеясь, что человек успокоится, то жалея его родственников, но самое главное – не желая выносить личное в публичную плоскость. Но удар приходит за ударом – не успеваю я отойти от одного и поднять голову, тут же прилетает следующий", – посетовала Виктория.

Она рассказала, что ей пришлось перенести от бывшего мужа. "Кажется, за это время было уже все: доносы в полицию в лучших традициях 30-х годов, бесконечные иски, угрозы по телефону, давление через прессу, препятствия в осуществлении моих проектов", – перечислила Ворожбит.

Женщина пожаловалась, что в течение полутора лет не могла попасть в дом, чтобы забрать документы, личные вещи и вещи покойной матери. "Бывший супруг не только не хочет делить совместно нажитое имущество (прилагаю его заявление на развод, в котором он пишет, что имущественных претензий я не имею), он решил забрать даже то, что было у меня до брака. Сейчас на мое имущество почему-то наложен судебный арест", – пожаловалась возлюбленная Сергея Жигунова.

Она назвала некоторые судебные решения странными и сообщила, что информация о процессе засекречена судом. Все это навело Викторию на мысль о несправедливом исходе дела, и она решила действовать.

"Я полагала, что год, а тем более полтора – достаточный срок, чтобы справиться с обидами. Но давление продолжает нарастать. Сейчас объектом для нападок стал мой сын. К сожалению, мне не остается ничего другого, как занять активную позицию, а не просто ждать очередного удара", – объявила Ворожбит. Она поблагодарила близких за поддержку и адвоката, который ведет ее дела во Владивостоке.