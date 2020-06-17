Похожая на Заворотнюк любовница Жигунова объявила о важном событии

Поклонники продолжают следить за романтическими отношениями актера, продюсера Сергея Жигунова и его новой возлюбленной Виктории Ворожбит. На днях в жизни женщины, как полагают фанаты, удивительно похожей на Анастасию Заворотнюк, случилось важное событие.

О том, что у Сергея Жигунова и Виктории Ворожбит роман, узнали наблюдательные поклонники. Они обратили внимание, что пара публикует в своих аккаунтах в соцсети фотографии похожих пейзажей и интерьеров. А еще оказалось, что у них один и тот же кот, да еще и с одинаковым именем.

Самое интересное, что до этого многочисленные поклонники были уверены, что Сергей Жигунов живет со своей женой Верой Новиковой. По основной версии, после того, как актер, закрутив роман с коллегой по комедийному сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасией Заворотнюк, ушел от нее к эффектной брюнетке, а затем, в результате разрыва с любовницей, вернулся к ней. Более того, он даже заново женился на Вере Новиковой.

Однако оказалось, что Сергей Жигунов снова расстался с супругой. Такой вывод сделали поклонники. Потому что сами влюбленные никак не комментируют ту информацию, которая муссируется вокруг них. А на днях Виктория Ворожбит сообщила о важном событии, произошедшем в ее жизни – дне рождения.

"Со временем каждый день рождения – повод скорее задуматься, чем порадоваться, но вчерашний день прошел волшебно", – отметила Виктория. Она поблагодарила подписчиков за поздравления и добрые слова. Впрочем, о том, как именно все происходило, именинница предпочла не рассказывать.

Зато Ворожбит прокомментировала завершение режима самоизоляции. "Жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Это значит, что выходные за городом, а остальные дни дома за работой. Лето бушует со страшной силой, а куда лететь (а лететь хочется, 2,5 месяца рекорд без самолетов за многие годы) по-прежнему непонятно. Поскольку #границаназамке и нам остался только внутренний туризм, в голове пока Алтай, Крым, Калининградская область, Соловки. Но везде, наверное, уже аншлаг, пандемия и прочие атрибуты новой жизни (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила Ворожбит. Судя по комментариям, теперь подписчики гадают, вместе ли с Сергеем Жигуновым отправится она в путешествие.