Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Среда
17 июня
Лента новостей
15:06
Звезду сериала "Воронины" Анну Данькову обокрали в Москве
15:02
Оставшаяся одна Муцениеце обратилась к друзьям: Вы очень все бесите!
15:00
Похожая на Заворотнюк любовница Жигунова объявила о важном событии
14:58
Звезда "Дома-2" о возрождении популярности проекта: "Нужно отстраивать шоу заново!"
14:54
Ефремова увезли из дома
14:40
Брат помог Прилучному оправиться от потери близкого
14:36
Тебе бесплатно: проститутки наградили скачущего Газманова букетом
14:28
"Слишком красиво расставлены слова": в публичном обращении Ефремова обнаружили ложь
14:19
Есть жертвы: в Одессе самолет рухнул на гипермаркет
14:16
"Уральские пельмени" нанесли удар Нетиевскому
14:10
Джоли переживает за будущее своей темнокожей дочери из-за расизма
13:55
50-летняя Юлия Меньшова сообщила о родах: Вот, свершилось!
13:52
Небо в клеточку: что ждет на зоне алкоголика-убийцу Ефремова
13:51
"Корова с выменем комплексует": Анна Семенович надоила молока и прополола грядки
13:47
Под Москвой семилетний мальчик напал с ножом на отца
13:37
Обнаружено неожиданное свойство коронавируса
13:36
Елизавета Боярская впервые за долгое время прогулялась по улице: Тут люди! Wow!
13:26
Коронавирус лишил Королеву и Тарзана части доходов: Наш бизнес умер
13:15
"Мне это надоело": Цискаридзе погнал в шею бессовестных людей из Большого театра
13:12
"Дали больше бабла": Трусова покинула Тутберидзе не по собственной воле
13:07
"Врагу не пожелаю пережить этот кошмар": Хибла Герзмава рассказала о своем диагнозе
13:06
Анну Кошмал из сериала "Сваты" сняли в тележке супермаркета
12:45
К дому Ефремова прибыли силовики
12:41
"Спрашивали про Маршала, про Шуру": звезды 90-х вновь стали востребованными после карантина
12:40
Актер Николаев увел жену у другого: Она меня спасла
12:34
Анна Михалкова рассказала о щемящей тоске из-за детей
12:29
Затравленный муж Валерии отказался от дома за 50 миллионов долларов
12:22
Под Москвой задержали вооруженного налетчика
12:13
Красавицу-дочь Началовой засняли в объятиях взрослой женщины
12:00
Адвокат рассказал о желании Михаила Ефремова сесть в СИЗО
11:58
Сутулова обиделась на создателей первой части сериала "Содержанки": Меня очень мало
11:54
Российские стратегические бомбардировщики вылетели в нейтральные воды
11:38
Фигуристка Юлия Липницкая откровенно о своей беременности
11:37
Ким Чен Ын снова пропал
11:36
Медведев предупредил о риске новой войны
11:29
Виктория Боня оправдалась за слова о "россиянах-нищебродах"
11:23
Съемочную группу сериала "Чики" обстреляли неизвестные: Было отправлено 13 пуль
11:22
Озвучена страшная угроза для россиян
11:14
"Ее нужно было пороть в детстве": поглумившуюся над чужим горем Собчак разнесли
10:52
Новые подробности тайного брака Бориса Корчевникова
10:52
Лучшие роли алкоголика Ефремова
10:41
Коронавирус в России за сутки выявили у 7 843 человек
10:41
Материнство изменило звезду сериала "Полицейский с Рублевки" Анастасию Стежко
10:34
В Татарстане самолет приземлился на дорогу
10:29
"Не теряй квалификацию!": Суханкина вручила расставшейся с мужиком Гулькиной огромный фаллос
10:11
Захвативший монастырь схиигумен пригрозил митрополиту
10:11
"Объявят бойкот": какое наказание ждет высмеявшего десантников Киркорова
09:42
"Хайп им нужен": Рудковская и Плющенко зарабатывают на собственном ребенке
09:32
Тарифы ЖКХ: как вернуть деньги за переплату
09:29
Джиган обнародовал связь с известной певицей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Адвокат Ефремова заявил о попытках семьи нажить популярность на пьяном ДТП
"Ему нужно было, чтобы она поскорее умерла": новые сенсационные детали болезни Жанны Фриске
Названо место похорон Леонида Куравлева
"Ему плохо, почти не ест": адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера под домашним арестом
Закопала и забыла: Божена Рынска плюнула на могилу мужа-самоубийцы
Шоу-бизнес
Похожая на Заворотнюк любовница Жигунова объявила о важном событии

Похожая на Заворотнюк любовница Жигунова объявила о важном событии

Виктория Ворожбит. Фото: instagram.com/vikavorozhbit/
Поклонники продолжают следить за романтическими отношениями актера, продюсера Сергея Жигунова и его новой возлюбленной Виктории Ворожбит. На днях в жизни женщины, как полагают фанаты, удивительно похожей на Анастасию Заворотнюк, случилось важное событие.
прочитано 564 раза

О том, что у Сергея Жигунова и Виктории Ворожбит роман, узнали наблюдательные поклонники. Они обратили внимание, что пара публикует в своих аккаунтах в соцсети фотографии похожих пейзажей и интерьеров. А еще оказалось, что у них один и тот же кот, да еще и с одинаковым именем.

ПО ТЕМЕ

Жигунов поделился наболевшим: В страшном сне не мог себе представить

Вскрылось темное прошлое похожей на Заворотнюк пассии Жигунова

Самое интересное, что до этого многочисленные поклонники были уверены, что Сергей Жигунов живет со своей женой Верой Новиковой. По основной версии, после того, как актер, закрутив роман с коллегой по комедийному сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасией Заворотнюк, ушел от нее к эффектной брюнетке, а затем, в результате разрыва с любовницей, вернулся к ней. Более того, он даже заново женился на Вере Новиковой.

Однако оказалось, что Сергей Жигунов снова расстался с супругой. Такой вывод сделали поклонники. Потому что сами влюбленные никак не комментируют ту информацию, которая муссируется вокруг них. А на днях Виктория Ворожбит сообщила о важном событии, произошедшем в ее жизни – дне рождения.

"Со временем каждый день рождения – повод скорее задуматься, чем порадоваться, но вчерашний день прошел волшебно", – отметила Виктория. Она поблагодарила подписчиков за поздравления и добрые слова. Впрочем, о том, как именно все происходило, именинница предпочла не рассказывать.

Зато Ворожбит прокомментировала завершение режима самоизоляции. "Жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Это значит, что выходные за городом, а остальные дни дома за работой. Лето бушует со страшной силой, а куда лететь (а лететь хочется, 2,5 месяца рекорд без самолетов за многие годы) по-прежнему непонятно. Поскольку #границаназамке и нам остался только внутренний туризм, в голове пока Алтай, Крым, Калининградская область, Соловки. Но везде, наверное, уже аншлаг, пандемия и прочие атрибуты новой жизни (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила Ворожбит. Судя по комментариям, теперь подписчики гадают, вместе ли с Сергеем Жигуновым отправится она в путешествие.

Автор: 17 июня 2020, 15:00 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Почему Лукашенко может проиграть выборы? Эксперт назвал причины
Политолог не исключил досрочных выборов президента Украины
Соперница Лукашенко на президентских выборах сообщила о поступивших угрозах
Умер отец Порошенко

Шоу-бизнес

Похожая на Заворотнюк любовница Жигунова объявила о важном событии
Звезда "Дома-2" о возрождении популярности проекта: "Нужно отстраивать шоу заново!"
Тебе бесплатно: проститутки наградили скачущего Газманова букетом
"Слишком красиво расставлены слова": в публичном обращении Ефремова обнаружили ложь

Проишествия

Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!
Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу
Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"Постоянно плачет": Борисов тяжело переживает потерю близкого друга

Парни были очень близки
Шоу-бизнес

Актер Николаев увел жену у другого: Она меня спасла

Она предотвратила беду
Шоу-бизнес

Адвокат рассказал о желании Михаила Ефремова сесть в СИЗО

Юрист пытался переубедить актера

Шоу-бизнес

Красавицу-дочь Началовой засняли в объятиях взрослой женщины

Нежность зашкаливает

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 17 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 июня 2020 года
Совет на выходные, 12-14 июня 2020 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Дали больше бабла": Трусова покинула Тутберидзе не по собственной воле
Фигуристка Юлия Липницкая откровенно о своей беременности
"Что за бред": Тутберидзе резко высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
Овечкин скучает по русскому менталитету

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+