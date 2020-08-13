Устроивший ДТП Ширвиндт сорвался после вопроса о пьянстве за рулем

86-летний актер заявил, что ничего страшного не произошло, поскольку все живы и здоровы. В свое оправдание он заявил, что выехал немного не вовремя, не увидев дорожный знак. По словам Александра Ширвиндта, они с водителем другого авто-участника ДТП разошлись с миром, без взаимных обвинений.
Вопрос о пьянстве за рулем вывел звезду театра и кино из себя. "Зачем вы раздуваете? Ну не неси фигню… Это чушь собачья", – в негодовании произнес Александр Ширвиндт. При этом он добавил, что то, что он был трезв, может подтвердить супруга.
Напомним, ДТП произошло 11 августа в городе Валдай Новгородской области, где у артиста есть дача. Актер на своем Mitsubishi L200 при выезде на перекресток не выполнил требование знака "Уступи дорогу" и столкнулся с автомобилем Renault Sandero.
Ранее аварию прокомментировал сын Александра Ширвиндта Михаил. Он отшутился, заявив, что машины "просто поцеловались". В свою очередь директор театра Сатиры Мамед Агеев отметил, что актер 70 лет за рулем и никакой трагедии не случилось.
Как писали "Дни.ру", Александр Ширвиндт защищал Михаила Ефремова, который устроил пьяное ДТП в центре Москвы 8 июня. Он назвал виноватыми в этой аварии всех, кто когда-либо осуждал актера за пристрастие к алкоголю, но никак ему не помог.
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