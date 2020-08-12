"Произошла чудовищная авария": сын откровенно о состоянии Ширвиндта

Александр Ширвиндт, совершая маневр на перекрестке, не уступил дорогу другому автомобилю, из-за чего произошла авария. Актеру и сидевшей рядом с ним супруге помощь медиков не потребовалась, с травмой руки в больницу была доставлена пассажирка второй машины.
Директор Театра сатиры Мамед Агаев в курсе подробностей. Он рассказал журналистам "Московского комсомольца", что водитель и его родственница сразу узнали Ширвиндта. Все разошлись на мирной ноте, но актер все равно понесет наказание.
Как пояснил сын звезды Михаил Ширвиндт, был составлен протокол. Попавший в ДТП артист прошел медосвидетельствование, поэтому с уверенностью можно сказать, что он находился за рулем в трезвом состоянии.
"Произошла чудовищная авария. Мама и папа отправились в Валдай на рыбалку, поехали купить опарыши и бруснику. Произошло столкновение, которое бывает довольно часто. Поцеловались, называется", – сказал Ширвиндт-младший.
Напомним, что Александр Ширвиндт защищал Михаила Ефремова, который устроил жуткое ДТП в центре Москвы два месяца назад. Он назвал виноватыми в этой аварии всех, кто когда-либо осуждал актера за пристрастие к алкоголю, но никак ему не помог.
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