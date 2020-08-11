Почему Меган Маркл скрыла крестины сына

Британцы до сих пор в обиде на Меган Маркл за то, что она не предала огласке крестины сына Арчи. Ведь такие события обычно освещаются в СМИ.

Принц Гарри и Меган Маркл крестили наследника сразу после его рождения. Однако герцогиня Сассекская предпочла, чтобы это событие прошло в тайне от общественности, вопреки традициям. Именно поэтому церемонию в Виндзорском замке посетили всего 22 человека.

В биографической книге "Гарри и Меган. В поисках свободы" сказано, что Маркл лишь хотела защитить сына от лишнего внимания в столь важный для него день. Бывшую актрису не волновало, что подумают о ней представители дворца или напишут таблоиды, сообщает "Экспресс-газета".

Однажды Меган в ходе разговора с подругой отметила, что народ, который постоянно ее критикует, хочет увидеть Арчи "преподнесенным на серебряном блюдечке". Она не понимает, какой в этом смысл, ведь у ее сына нет титула.

Спустя некоторое время после церемонии, как известно, Маркл обнародовала снимки с новорожденным Арчи, но было уже поздно. Тогда британцы уже успели раскритиковать герцогиню Сассекскую за скрытность. Мол, они финансируют монархию, поэтому имеют право взглянуть на правнука Елизаветы II в день крещения.

Напомним, недавно биограф Анджела Левин отметила, что принц Гарри изменился не в лучшую сторону в браке с Меган Маркл. Внук королевы Великобритании стал "тенью самого себя", считает она.