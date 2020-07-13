Ирена Понарошку раскрыла секрет идеальной кожи

Много раз известная телеведущая, блогер Ирена Понарошку была награждена званием самой желанной женщины России. На странице своего микроблога в "Инстаграм" Ирена постоянно получает хвалебные и восхищенные комментарии от подписчиц.
Телеведущая решила, что нужно рассказывать своим поклонникам правду и развеяла миф об идеальности своего лица, разместив фото без макияжа и фильтров. "Это фильтры у меня потрясающие. И фотошоп. А кожа как кожа: расширенные поры, морщины, гиперпигментация, сосуды, закрытые комедоны и так далее", – призналась Ирена Понарошку.
Телеведущая рассказала, что очень тщательно следит за своей внешностью и здоровьем. В частности, регулярно посещает косметолога, к слову, это фото было сделано как раз после косметической процедуры, отсюда и отеки с красными пятнами.
Помимо всего прочего, Ирена Понарошку большое внимание уделяет питанию, она не употребляет в пищу мясо. Однако своих домашних она не заставляет следовать ее принципам.
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