"Хочу внуков!": Ирена Понарошку сделала громкое заявление

Знаменитая телеведущая сделала неожиданное заявление. Ирена Понарошку призналась, что уже давно хочет стать бабушкой.

В личном микроблоге журналистка перечислила преимущества новой роли. Во-первых, внуков рожать самой не надо. Во-вторых, проводить время с детьми можно только на выходных. И, в-третьих, внуки могут быть очень полезными в хозяйстве. "Я вот бабушке и пыль вытирала, и фарш крутила, и пятки пемзой терла!", – вспомнила Ирена Понарошку.

Телеведущая добавила, что с детьми можно делиться поучительными историями перед сном. Так, ее бабушка любила рассказывать ей о своем походе на кладбище. "Ну просто раньше не было тренингов по самостоятельному засыпанию и детских психологов, поэтому бабушки импровизировали", – с иронией добавила звезда.

Журналистка сокрушается, что внуков она увидит совсем не скоро – только через 10 лет, а то и больше. Знаменитость бы с радостью показала детям журналы Maxim с ее обложкой. "Короче, я в предвкушении! Так и вижу гневные сообщения от невесток: "Мама, вы что, опять детям семена конопли в кашу сыпали?!", – заключила она.

Напомним, в 2010 году Ирена Понарошку вышла замуж за диджея Александра Листа. Спустя год у пары родился сын Серафим. А в 2018 году телеведущая подарила супругу второго ребенка – наследника Теодора.