Новые подробности скандального раздела имущества Пелагеи и Телегина

9 июля в суде адвокаты Пелагеи подадут от имени певицы встречный иск на раздел всего имущества, включая счета обоих супругов. Пойти на этот шаг ее вынудили крайние меры. Недавно артистка получила иск от Телегина на раздел общего ипотечного дома, а также квартиры, которую покупала мама Пелагеи (в ней сегодня звезда живет с дочерью).
Подала Пелагея и на алименты, поскольку Иван, как оказалось, почти не принимает участия в жизни дочери. Важно заметить, что певица не собирается тратить алименты, которые выделит суд. Она будет их копить на детском счете.
На момент расставания Иван Телегин зарабатывал 7,2 миллиона в месяц. Будь певица меркантильной, сразу бы подала на алименты, а так за год потеряла несколько миллионов рублей. По закону она имеет право претендовать на 1/4 доходов супруга – это около 800 тысяч рублей.
Интересно, что во время суда сало известно о приобретенной Телегиным во время брака еще одной квартире, которую он продал и единолично воспользовался деньгами. Всплыла информация и о автомобиле Bentley за 16 миллионов, купленном на семейные накопления...
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