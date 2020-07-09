Новые подробности скандального раздела имущества Пелагеи и Телегина

26 декабря 2019 года на своей странице в социальной сети "Инстаграм" Пелагея объявила о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным и заверила, что они будут стараться сохранить хорошие отношения ради дочери. Тогда она не представляла, каким адом обернется раздел имущества, сколько времени в судах придется потратить. Очевидно, хорошие отношения при таких обстоятельствах попросту невозможны.



прочитано 15888 раз