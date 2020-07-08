"Там и оставайся": Ксению Собчак отправили в гроб

Известный журналист Отар Кушанашвили высказался о поведении Ксении Собчак. Он считает, что телеведущая – мастер устраивать скандал.

Недавно Ксения Собчак посетила Среднеуральский монастырь, где ее ждал весьма нерадушный прием. На журналистку и ее съемочную группу напали.

Журналист Отар Кушанашвили считает, что такой инцидент только на руку телеведущей, потому что она всегда старается поднять рейтинги всевозможными способами. По его мнению, было бы странно ожидать мирного съемочного процесса в том храме, учитывая репутацию Ксении.

Кушанашвили назвал себя автором жанра "задорный идиотизм", но признался – Собчак гораздо органичнее смотрится в нем. Журналист уверен, что его коллега никогда не насытится высокими рейтингами.

Кроме того, Отар не верит в правдивость истории о сломанном носе. Он не сомневается, что кто-то все же ударил Собчак в лицо. Кушанашвили отметил – журналистка грамотно обставила этот инцидент, ведь и из-за этого она тоже получила высокие рейтинги.

"К сожалению, для Собчак мир лишен безупречной простоты классического силлогизма, платок не делает тебя набожной, легла в гроб – там и оставайся, рассуждай оттуда, из гроба, о постмодернизме", – цитирует его "Экспресс-газета".

Напомним, недавно Ксению Собчак у здания ФСБ на Лубянке задержали полицейские. Некоторые подумали, что журналистка устроила одиночный пикет. Но ситуация выглядела совсем иначе. Об этом ранее писали "Дни.ру".