Вдовец Глаголевой задолжал коллеге более 50 миллионов

Предприниматель Дмитрий Бауськов хочет взыскать с Кирилла Шубского 51 миллион рублей. Как оказалось, вдовец Веры Глаголевой брал крупный заем для своей строительной компании, однако деньги так и не вернул.

По сообщениям СМИ, суд уже прошел, и теперь бизнесмен обязан выплатить коллеге крупную сумму. Сейчас он владеет фирмой, которая занимается грузоперевозками, а также возглавляет холдинг "Химкомпозит".

Широкой публике Кирилл Шубской известен как муж Веры Глаголевой. В браке с предпринимателем актриса прожила почти 25 лет. В этом союзе появилась дочь Анастасия, которая сейчас замужем за хоккеистом Александром Овечкиным. Пара недавно во второй раз стала родителями.

Судя по всему, бизнесмен не всегда был верен жене. Недавно стало известно, что в начале нулевых у Кирилла Шубского был роман с гимнасткой Светланой Хоркиной. Девушка даже родила сына от женатого предпринимателя, правда, долго скрывала, кто на самом деле является отцом ребенка.

Но и после смерти Веры Глаголевой она не решилась прокомментировать свои отношения с бизнесменом. Правда, заявила, что не любит, когда мужчины врут, так что, возможно, спортсменка даже не была в курсе, что ее возлюбленный несвободен.

Вера Глаголева умерла три года назад. Долгое время звезда боролась с раком желудка, однако хранила это в тайне даже от семьи. Смерть актрисы стала шоком для всех. Через несколько месяцев после трагедии стало известно, что Анастасия Шубская ждет первенца. Девушка родила сына Александру Овечкину почти ровно через год после ухода матери.