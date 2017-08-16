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Авг. 16, 2017
просмотры: 123

Последние фото Веры Глаголевой

567

Вера Витальевна Глаголева запомнилась миллионам поклонников как замечательный, талантливый, светлый человек. Ее творчество знали, ценили и любили, а коллеги видели в Вере Глаголевой настоящего Мастера, бесконечно преданного высокому искусству и своему делу. Ее неожиданная смерть 16 августа 2017 года в Баден-Бадене потрясла родных, друзей, близких и почитателей ее таланта.

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