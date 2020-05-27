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Дочь Глаголевой родила второго ребенка в Америке

Дочь Глаголевой родила второго ребенка в Америке

Настасья Шубская и Александр Овечкин. Фото: instagram.com/nastyashubskaya/
В семье Настасьи Шубской и Александра Овечкина пополнение. Младшая дочь актрисы Веры Глаголевой родила второго ребенка.
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О том, что у Настасьи Шубской и Александра Овечкина появился еще один малыш, сообщила сама модель. Она опубликовала фотографию, которую сделали спустя некоторое время после родов. На снимке счастливые родители склонились над крошечным ребенком.

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Вера Витальевна Глаголева актриса, режиссёр, сценарист и кинопродюсер

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Александр Михайлович Овечкин хоккеист

"27.05.2020 родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин❤️55 см 3800 г!Мы самые счастливые (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила младшая дочь Веры Глаголевой. Теперь супруги принимают многочисленные поздравления.

Добрые пожелания послали Александру и Настасье как обычные подписчики, так и знаменитости: фигуристка Аделина Сотникова, балерина Диана Вишнева, супруга шоумена Александра Реввы Анжелика. Кстати, ходят слухи, что последняя тоже беременна – уже третьим ребенком.

Отметим, что Настасья Шубская и Александр Овечкин воспитывают старшего сына Сергея, мальчику скоро исполнится два года. По всей видимости, супруги решили долго не тянуть с рождением второго ребенка.

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Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

Буквально несколько дней назад Настасья Шубская опубликовала несколько профессиональных фотографий, сделанных во время беременности. На некоторых из них она запечатлена с сыном и мужем. Снимки получили множество восхищенных комментариев и оценок.

О второй беременности Настасья сообщила не сразу, а уже когда округлившийся живот сложно стало скрывать. Семья живет в Америке, где Александр Овечкин играет за одну из самых известных хоккейных команд. Первый сын пары тоже появился на свет в США.

Напомним, Шубская и Овечкин поженились в России в 2016 году. На свадьбе гуляли многие, в том числе мать Настасьи, актриса Вера Глаголева. Для нее этот праздник стал последним в жизни. Вскоре артистка умерла от рака.

Автор: 27 мая 2020, 11:12 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь Анастасии Шубской

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