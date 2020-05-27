Дочь Глаголевой родила второго ребенка в Америке

В семье Настасьи Шубской и Александра Овечкина пополнение. Младшая дочь актрисы Веры Глаголевой родила второго ребенка.

О том, что у Настасьи Шубской и Александра Овечкина появился еще один малыш, сообщила сама модель. Она опубликовала фотографию, которую сделали спустя некоторое время после родов. На снимке счастливые родители склонились над крошечным ребенком.

"27.05.2020 родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин❤️55 см 3800 г!Мы самые счастливые (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила младшая дочь Веры Глаголевой. Теперь супруги принимают многочисленные поздравления.

Добрые пожелания послали Александру и Настасье как обычные подписчики, так и знаменитости: фигуристка Аделина Сотникова, балерина Диана Вишнева, супруга шоумена Александра Реввы Анжелика. Кстати, ходят слухи, что последняя тоже беременна – уже третьим ребенком.

Отметим, что Настасья Шубская и Александр Овечкин воспитывают старшего сына Сергея, мальчику скоро исполнится два года. По всей видимости, супруги решили долго не тянуть с рождением второго ребенка.

Буквально несколько дней назад Настасья Шубская опубликовала несколько профессиональных фотографий, сделанных во время беременности. На некоторых из них она запечатлена с сыном и мужем. Снимки получили множество восхищенных комментариев и оценок.

О второй беременности Настасья сообщила не сразу, а уже когда округлившийся живот сложно стало скрывать. Семья живет в Америке, где Александр Овечкин играет за одну из самых известных хоккейных команд. Первый сын пары тоже появился на свет в США.

Напомним, Шубская и Овечкин поженились в России в 2016 году. На свадьбе гуляли многие, в том числе мать Настасьи, актриса Вера Глаголева. Для нее этот праздник стал последним в жизни. Вскоре артистка умерла от рака.