Ирина Пегова высказалась об одиночестве: Я счастлива

Звезда занимается воспитанием 14-летней дочери,
которая была рождена в браке с актером Дмитрием Орловым. Родители развелись
девять лет назад, но ради Татьяны условились сохранять хорошие отношения.
По словам Ирины, они договорились с Таней не воспринимать друг друга как мама с дочкой. Актриса хочет, чтобы они были подругами. Ей такой подход кажется правильным.
Орлов сам решает, как общаться с дочерью. Как подметила Ирина, Таня и папа обожают друг друга, и бывший муж не подходит под типаж отца, который не хочет общаться с ребенком.
С тех пор, как актриса стала заниматься танцами, она заметно похудела и преобразилась. У звезды, похоже, все прекрасно. Со слов Пеговой, у нее есть установка: чувствовать себя счастливой независимо от того, как складывается личная жизнь.
В интервью изданию "7Дней" Ирина рассказала, что была счастлива до замужества, в замужестве и после развода: "Счастье – это же самоощущение в этом мире. На него семейный статус никак не влияет".
Также Пегова сделала небольшой намек по поводу личной жизни. "У меня есть интерес. Боюсь ошибиться, спугнуть…" – сообщила актриса.
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