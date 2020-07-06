Иван Телегин нанес новый удар Пелагее

Хоккеист Иван Телегин не хочет мирно разводиться с певицей Пелагеей. Спортсмен нанес новый удар бывшей возлюбленной.

В прошлом году стало известно о расставании певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. По некоторым данным, спортсмен был неверен жене. Сразу после объявления о разрыве отношений он появился на публике с молодой девушкой.

Расставание с мужем стало тяжелым испытанием для артистки. Во время выступления в полуфинале шоу "Голос" знаменитость не сдержала эмоций и разрыдалась на сцене. Ведущий Дмитрий Нагиев успокоил ее и пожелал встретить нового спутника.

На днях стало известно, что у артистки начались проблемы со здоровьем. Певица Пелагея лишилась самого дорогого – своего голоса. Об этом сообщил лечащий ее врач Лев Рудин в откровенной беседе с журналистами.

Юрист исполнительницы объяснил ухудшение состояния звезды. По словам правозащитника, с недавних пор Иван Телегин перестал участвовать в жизни дочери Таисии и практически не видится с ней, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Кроме того, хоккеист перестал оплачивать услуги няни. Певица Пелагея вынуждена сама давать зарплату специалисту. Отметим, что артистка не может каждый день следить за ребенком из-за загруженности.