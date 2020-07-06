"Замкнулась в себе": родственник рассказал о состоянии затравленной Маркл

Родственник Меган Маркл рассказал, что герцогиня сильно изменилась за последнее время. Жена принца Гарри замкнулась в себе.

После свадьбы с внуком королевы Меган Маркл стала жертвой травли прессы. Британские журналисты публиковали отрывки из писем герцогини Сассекской и брали компрометирующие ее интервью у близких друзей.

В январе этого года терпение принца Гарри лопнуло. Чтобы защитить себя и Меган от репортеров, герцог отказался от королевских обязанностей и покинул Великобританию с семьей. Супруги проживают в Соединенных Штатах.

Однако даже после переезда интерес к личной жизни бывшей актрисы не утих. Регулярно в британских СМИ появляются материалы о скверном характере герцогини. Якобы Меган Маркл повышала голос на прислугу и скандалила с женой принца Уильяма – Кейт Миддлтон.

"В последние недели она стала очень тихой. Из-за критики в СМИ замкнулась в себе и перестала общаться с близкими. Принцу Гарри тоже тяжело. Он переживает, что не смог лично поздравить брата с днем рождения 21 июня", – поведал родственник Меган Маркл.

"Дни.ру" писали, что герцог и герцогиня Сассекские побывали на благотворительном мероприятии. Пара приготовила еду для бывших заключенных. Во время визита Меган Маркл удивила присутствующих безупречным знанием испанского языка.