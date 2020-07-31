Маркл отчитали во дворце как девчонку за невинную безделушку

Подробности описаны в книге о Сассексах "В поисках свободы". По словам королевских репортеров, Меган Маркл отчитали в 2016 году за украшение на шее.
Во дворце тогда еще невесте принца Гарри объяснили, что носить подобное ожерелье не стоит, поскольку это привлекает внимание фотографов и провоцирует на появление кричащих заголовков в газетах.
Тогда Меган Маркл очень расстроилась. Она позвонила другу и пожаловалась на травлю со стороны членов королевской семьи. Сказала, что не может их победить. По ее словам, они выставили ее виноватой.
Однако Меган Маркл продолжила появляться в украшениях, которые показывали ее любовь к принцу Гарри и их сыну Арчи. Также авторы книги отметили, что в своем произведении пообщались с более чем с сотней источников, включая друзей герцогов Сассекских. Сенсационная книга выйдет в свет 11 августа.
Напомним, Меган Маркл с супругом отказались от монарших обязанностей и покинули Великобританию в начале этого года. По слухам, причиной решения стало давление прессы.
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