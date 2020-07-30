Знаменитая российская ведущая бросила работу ради мужа-иностранца

Уволилась ведущая программы "Утро России" на телеканале "Россия 1" Елена Ландер. Девушка решила переехать в Италию.



В теплой стране живет ее супруг. Информация о том, что Елена Ландер покидает родину и уезжает к семье, появилась в фейсбук-аккаунте телеканала.

В комментариях к посту многие россияне пожелали звезде экрана удачи за границей. Некоторые признались, что не будут скучать по Елене Ландер в утреннем шоу, потому что смотрели программу не ради нее.



Примечательно, что слухи о возможном уходе Елены Ландер с российского ТВ ходили давно. Она вышла замуж за иностранца в августе 2019 года. Девушка жила на две страны. Проведя несколько месяцев вдали от мужа из-за коронавируса, теледива приняла решение сделать Италию постоянным местом своего проживания.

30 июля Елена Ландер в последний раз появилась в эфире утренней программы. В соцсети она написала, что если оставляешь частичку себя и любишь по-настоящему, расставаться легко. Она отметила, что растрогана подарками коллег в последний день эфира и их теплыми словами.

Отметим, телеведущая уже была замужем. В 2010 году она сочеталась узами брака с Томасом Ландером. Брак продолжался до 2014 года. У пары родилась дочь Эстель. Елена Ландер является актрисой театра и кино.