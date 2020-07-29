"Как постарел!": фото ведущего Первого канала в клинике переполошило народ

Знаменитость разместила свежий снимок в своем инстаграм-аккаунте. В кадре телеведущий запечатлен в халате. Иван Ургант сидит в кресле и держит на коленях книгу. "Прелесть это ваше Репино, Илья Ефимович", – озаглавил фото шоумен.
Поклонники отметили, что телеведущий не похож на самого себя. Актер постарел и отрастил шевелюру. "Как постарел! Побрейся", "Исхудал, надо себя беречь", "Как на Вас пандемия повлияла", – устроили переполох комментаторы.
Однако пользователям не о чем беспокоиться. Телеведущий находится в адаптационной клинике, где проходит курс очищения организма. Специалисты помогают Ивану Урганту избавиться от накопленного на работе стресса.
Отметим, что в этой оздоровительной клинике побывала другая звезда Первого канала – актриса Лариса Гузеева. Знаменитость соблюдала диету и ежедневно выполняла физические упражнения. Благодаря помощи врачей она стала выглядеть стройнее и моложе.
Ранее Иван рассказал, что скучает по приемной дочери Эрике. Девушка находится в Соединенных Штатах и не может вернуться к семье из-за закрытых границ. Шоумен надеется, что сможет увидеться с наследницей в августе.
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