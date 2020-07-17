Темнокожий бойфренд нагло схватил дочь Урганта за ягодицы

Дочь Ивана Урганта покоряет популярную социальную сеть TikTok, выкладывая видеоролики. Одна из недавних публикаций стала весьма обсуждаемой в Сети.

Эрика Кикнадзе продолжает показывать фото и видео, на которых она запечатлена с бойфрендом-афроамериканцем. 20-летняя девушка не стесняется демонстрировать страсть. Недавно в Сети появились кадры, на которых можно увидеть нескромное поведение влюбленных.

Дочь Ивана Урганта повисла на избраннике. Молодой человек одной рукой придержал Эрику, а другой схватил за ягодицы и начал мять. "Если он не хватает тебя вот так, вы вообще вместе?" – подписала видео девушка.

Пользователи Сети посчитали публикацию чересчур откровенной. Выставленную напоказ страсть может не оценить Ургант, отметили они: "Папочка "одобрит", "Где-то плачет один Ванюша", "Ого! Иван, смотрите!"

Телеведущий уже высказывался насчет отношений Эрики с темнокожим бойфрендом. В эфире своего вечернего шоу он признался, что кандидатура молодого человека обсуждалась в семье. "Мы тщательно согласовывали. Я сам выбирал", – пошутил Иван Ургант.