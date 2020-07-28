Галкин раскрыл тайну происхождения российских рэперов 90-х: Появились благодаря гей-журналу

Как рассказал Павел Галкин (Мутабор), группа задумывалась для того, чтобы поддержать российский гей-журнал "Мальчишник". Оказывается, все причастные к этому изданию являются людьми с нетрадиционной ориентацией.
Галкин отметил, что группа держала связь со всей "московской богемой", за членами коллектива охотились многие "высокопоставленные гомосексуалы" столицы. Такими откровениями поделился музыкант в опубликованном на "Ютуб" документальном фильме издания "Лента.ру".
Напомним, о хип-хоп группе "Мальчишник" многие узнали в 1991 году. В состав коллектива входили непосредственно Павел Галкин, Андрей Котов (Дэн) и Андрей Лысиков. Последний через шесть лет покинул группу и стал сольным исполнителем, выступая под псевдонимом "Дельфин". В начале 2000-х Мутабор и Дэн, оставшись вдвоем, возродили группу.
Также коллектив был известен провокационными текстами и названиями песен, альбомов. Первая пластинка "Мальчишника" называется "Поговорим о сексе", вторая – "Мисс большая грудь". Всего у группы вышло восемь альбомов.
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