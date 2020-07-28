Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Состояние смертельно больной Екатерины Волковой изменилось
Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия
Кравец переживает из-за случившегося с Березиным
Кожа да кости: новые фотографии Анджелины Джоли повергли поклонников в шок
партнеры
Вторник
28 июля
Лента новостей
12:24
Почему Денис Клявер скрывает дочь от Евы Польны
12:22
Галкин раскрыл тайну происхождения российских рэперов 90-х: Появились благодаря гей-журналу
12:21
Ксения Собчак сторонится хороших людей: Это что-то страшное для меня
12:18
Названы самые популярные пароли россиян
12:00
Показал свою изюминку: Шаляпин без трусов выставил прелести
11:57
Российский мультфильм вошел в топ-5 детских программ в мире
11:51
Книга с откровениями о Меган Маркл и принце Гарри грозит разрушить их отношения с королевской семьей
11:42
Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер родила первенца известному музыканту
11:29
Россиян хотят обязать регистрировать собак
11:18
Состояние сраженной инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
11:16
Врач рассказал о влиянии коронавируса на половую функцию мужчин
11:02
Сын Ефремова дал обещание матери: Я не перейду на сторону зла
10:54
Ученый развеял миф о появлении русского мата
10:46
Заслуженную артистку России обокрали в больнице
10:42
Звезда "Дома-2" Катя Жужа родила второго ребенка
10:41
Коронавирус в России: число зараженных превысило 823 тысячи
10:40
Телеканал "Царьград" заблокировали на "Ютуб" без объяснений
10:23
Обман трудящихся: Карпович и Прилучный водят людей за нос ради пиара
10:12
Орбакайте впервые отреагировала на сравнение с Пугачевой
10:10
Смехова и Салтыкова ахнули при виде помолодевшего Галкина
10:10
"На грани жизни и смерти": певица Настя Каменских разбилась в страшной аварии
09:27
Россиянам пообещали рост реальных пенсий
09:15
Юлия Липницкая показала новорожденную дочь
09:14
Петросяна сняли с молодой женой в неформальной обстановке
08:45
Роскошный отель Софии Ротару в Крыму разорился после карантина
08:44
Ведущий "Дом-2" Антон Беккужев рассказал об уходе с проекта
08:36
Скоро свадьба: Арзамасова показала кольцо после известия о романе с Авербухом
06:49
Одержимость Ксенией Собчак мешает Максиму Виторгану строить личную жизнь
06:30
Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 июля 2020 года
04:36
Резко похудевшая Дубцова похвасталась осиной талией
02:31
"Франкенштейн": россияне не узнали перекроившую лицо Волкову из t.A.T.u.
00:14
Появилась новая информация об отношениях Айзы Анохиной и Олега Майами
22:22
В Москве из-за ливня пришлось эвакуировать дом престарелых
21:59
В Уфе потасовка возле ночного клуба закончилась стрельбой
21:50
Эксперт: Лукашенко никогда не согласится на интеграцию с Россией
21:48
Всплыла информация о продлении Ефремову домашнего ареста
21:48
Россияне получат новые выплаты и льготы
21:11
В Подмосковье благодаря усилиям журналиста удалось поймать крокодила
21:02
Главная конкурентка Лукашенко Тихановская выступила против России
20:43
Судимый кемеровчанин украл у студента телефон
20:19
В Москве удалось спасти пострадавших от удара молнией мужчин
20:02
Решетова высказалась по поводу ухода Тимати из Black Star
20:00
Озвучены последние данные о состоянии госпитализированной Кондулайнен
19:43
В Москве после ливня затопило станцию "Ботанический сад"
19:24
Китай раскрыл факты о вспышке коронавируса в Ухане
18:55
Беременная участница шоу "Холостяк" заразилась коронавирусом
18:53
"Показано при весе в 145 килограммов": исхудавшая Лолита ответила на подозрения в ушитом желудке
18:21
Башаров сделал категоричное заявление о манипуляциях с жильем экс-супруги
18:20
Житель Петербурга убил и расчленил свою жену
18:01
Звезда сериала "След" Евгений Кулаков показал особенного сына на видео
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Белорусский политик о положении Лукашенко: Он одинок, просто изгой
"Все в студии ахнули": сын Жанны Фриске появился на шоу Дмитрия Шепелева
Гузеева станет новой ведущей реалити-шоу "Дом-2"
"Меня выставили пьяной сумасшедшей": униженная Волочкова разразилась гневной отповедью
Главная конкурентка Лукашенко Тихановская выступила против России
"Деловая колбаска": дочь Кудрявцевой освоила полезный навык
Шоу-бизнес
Галкин раскрыл тайну происхождения российских рэперов 90-х: Появились благодаря гей-журналу

Галкин раскрыл тайну происхождения российских рэперов 90-х: Появились благодаря гей-журналу

Фото: imagebroker/Ernst-Georg Kohout/www.globallookpress.com
Популярный в 1990-х годах коллектив "Мальчишник" был собран благодаря одноименному эротическому журналу для геев. Такое признание сделал участник коллектива Павел Галкин.
прочитано 58 раз

Как рассказал Павел Галкин (Мутабор), группа задумывалась для того, чтобы поддержать российский гей-журнал "Мальчишник". Оказывается, все причастные к этому изданию являются людьми с нетрадиционной ориентацией.

ПО ТЕМЕ

"Богатенькие мешки": Соседов рассекретил членов гей-мафии на эстраде

"Мне нравится крепкая мужская дружба": звезда "Евровидения" откровенно о гей-проституции

Галкин отметил, что группа держала связь со всей "московской богемой", за членами коллектива охотились многие "высокопоставленные гомосексуалы" столицы. Такими откровениями поделился музыкант в опубликованном на "Ютуб" документальном фильме издания "Лента.ру".

Напомним, о хип-хоп группе "Мальчишник" многие узнали в 1991 году. В состав коллектива входили непосредственно Павел Галкин, Андрей Котов (Дэн) и Андрей Лысиков. Последний через шесть лет покинул группу и стал сольным исполнителем, выступая под псевдонимом "Дельфин". В начале 2000-х Мутабор и Дэн, оставшись вдвоем, возродили группу.

Также коллектив был известен провокационными текстами и названиями песен, альбомов. Первая пластинка "Мальчишника" называется "Поговорим о сексе", вторая – "Мисс большая грудь". Всего у группы вышло восемь альбомов.

Автор: 28 июля 2020, 12:22 Источник: YouTube-канал Lenta.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт: Лукашенко никогда не согласится на интеграцию с Россией
Главная конкурентка Лукашенко Тихановская выступила против России
Россию обвинили в подготовке к свержению Лукашенко
От Лукашенко бегут избиратели: Батька поплатился за испорченные отношения с Россией

Шоу-бизнес

Почему Денис Клявер скрывает дочь от Евы Польны
Галкин раскрыл тайну происхождения российских рэперов 90-х: Появились благодаря гей-журналу
Показал свою изюминку: Шаляпин без трусов выставил прелести
Книга с откровениями о Меган Маркл и принце Гарри грозит разрушить их отношения с королевской семьей

Проишествия

Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Захват заложников в украинском Луцке: все подробности
В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Книга с откровениями о Меган Маркл и принце Гарри грозит разрушить их отношения с королевской семьей

Родственники могут сильно разозлиться
Шоу-бизнес

Обман трудящихся: Карпович и Прилучный водят людей за нос ради пиара

Актеров поймали на подлоге
Шоу-бизнес

Галкин раскрыл тайну происхождения российских рэперов 90-х: Появились благодаря гей-журналу

Он назвал их имена

Шоу-бизнес

Почему Денис Клявер скрывает дочь от Евы Польны

Певец дал откровенное интервью

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2020 года
Совет на выходные, 25-26 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 25-26 июля 2020 года
Ориентация по звездам: как выбрать профессию с помощью гороскопа

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Юлия Липницкая показала новорожденную дочь
"Тебя будет не хватать": Хабиб Нурмагомедов о смерти отца
Дочь-фигуристка Этери Тутберидзе получила серьезную травму
Известие о смерти коллеги шокировало Медведеву

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+