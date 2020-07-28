Галкин раскрыл тайну происхождения российских рэперов 90-х: Появились благодаря гей-журналу

Популярный в 1990-х годах коллектив "Мальчишник" был собран благодаря одноименному эротическому журналу для геев. Такое признание сделал участник коллектива Павел Галкин.

Как рассказал Павел Галкин (Мутабор), группа задумывалась для того, чтобы поддержать российский гей-журнал "Мальчишник". Оказывается, все причастные к этому изданию являются людьми с нетрадиционной ориентацией.

Галкин отметил, что группа держала связь со всей "московской богемой", за членами коллектива охотились многие "высокопоставленные гомосексуалы" столицы. Такими откровениями поделился музыкант в опубликованном на "Ютуб" документальном фильме издания "Лента.ру".

Напомним, о хип-хоп группе "Мальчишник" многие узнали в 1991 году. В состав коллектива входили непосредственно Павел Галкин, Андрей Котов (Дэн) и Андрей Лысиков. Последний через шесть лет покинул группу и стал сольным исполнителем, выступая под псевдонимом "Дельфин". В начале 2000-х Мутабор и Дэн, оставшись вдвоем, возродили группу.

Также коллектив был известен провокационными текстами и названиями песен, альбомов. Первая пластинка "Мальчишника" называется "Поговорим о сексе", вторая – "Мисс большая грудь". Всего у группы вышло восемь альбомов.