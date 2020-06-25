"Богатенькие мешки": Соседов рассекретил членов гей-мафии на эстраде

Все знают, что однополые отношения – обычное дело среди представителей творческих профессий. К тому же считается, что на эстраде правит гей-мафия, и любителям традиционной любви там некомфортно. Музыкальный критик Сергей Соседов знает про все это не понаслышке.

"Все певцы, придерживающиеся нетрадиционной ориентации, – неплохие артисты, но не выдающиеся. Средней руки, так скажем, – считает Сергей. – У нас часто среднее выдают за что-то выдающееся. Басков, Киркоров, Лазарев, Билан показывают хороший уровень, но одна беда у всех – слабый репертуар". Принципиальному Соседову интересно творческое начало, а не конец во всех смыслах этого слова.

Стоит заметить, что никто из означенных персон никогда публично не признавался в гомосексуальности – все на уровне слухов и домыслов. Про них пишут в интернете, говорят в тусовке, но никто из российских певцов открыто каминг-аут не совершал.

Соседов уверен: это довольно мудрая позиция, кричать на всех углах про секс с мужиками не стоит. "Мне кажется, что о своей ориентации они уже говорили так или иначе и не раз – между строк, пунктиром, – полагает Сергей. – Публичные заявления им делать ни к чему. Они же продают тайную иллюзию, мечту.

Конечно, певцам очень хочется казаться эдакими казановами, мачо, сердцеедами и секс-символами. Фанаткам знать, что их кумир любит парней, не нужно – чтобы не разочароваться и не перестать любить, желать, грезить...

Впрочем, Соседов не исключает, что вскоре на нашей богохранимой эстраде может резко вырасти число геев. Состоятельные мужики регулярно продвигают юных любовников, желая сделать их звездами.

"Богатенькие мешки" постоянно приходят к известным композиторам и просят: "Раскрутите моего любовника, напишите ему песню. Деньги есть – заплачу!" – говорит Соседов. – И к Фадееву приходят, и к Дробышу, и к Крутому. Но никто из них ничего не добился абсолютно. Чем расплачиваются за это исполнители? Наверное, за услуги расплачиваются телом..."

Сергею Соседову, конечно, виднее. Он много лет крутится в шоу-бизнесе и отлично знает, кто, кому, за сколько и куда.