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"Мне нравится крепкая мужская дружба": звезда "Евровидения" откровенно о гей-проституции

Фото: Bj?rn Kreuzer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
18 мая украинскому певцу Никите Алексееву исполнилось 27 лет. Он, как и большинство людей, сегодня находится на самоизоляции. Хотя отсутствие работы его и угнетает. Ведь еще два года назад, в мае 2018-го, он выступал на "Евровидении", а сейчас сидит дома...
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Больше всего красавчик-певец боится поправиться, долго находясь дома. Ведь однажды он уже худел – долго сидел на одной гречке. С тех пор эту крупу ненавидит, а сам старается проявлять хотя бы минимальную физическую активность.

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"Не то, чтобы у меня появились бочка, но нехватку движения остро ощущаю, – признался молодой артист. – Поэтому каждый день стараюсь прыгать со скакалкой, отжиматься и делать жим лежа".

Не забывает артист и про духовную пишу. "Прочесть для меня 50-100 страниц в день было нормой и до заточения в самоизоляции, – уверяет певец. – А так каждое утро начинаю с просмотров видеоблогов о музыкальном продакшне. Еще смотрю много фильмов. Пока особенно понравился фильм "Полуночный ковбой" – лента про настоящую крепкую мужскую дружбу".

Речь идет о первой удостоенной "Оскара" за лучший фильм на ЛГБТ-тематику картине 1969 года режиссера Джона Шлезингера. По сюжету красавчик из Техаса Джо Бак отправляется в Нью-Йорк с мечтой стать жиголо. Там он встречает мошенника Ратсо, который предлагает свести его с влиятельными сутенерами. Между ними завязываются отношения, и парни начинают жить вместе. Но Ратсо тяжело заболевает, и Джо начинает заниматься гей-проституцией, чтобы спасти жизнь друга. Вот эта история и тронула душу неженатого пока Никиты Алексеева...

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Публикация от ALEKSEEV (@alekseev_officiel)

Никита отметил, что в целом карантин не сильно изменил его привычки. "Я и без того вел довольно затворнический образ жизни, редко гулял, – признался он в онлайн-эфире канала МУЗ ТВ. – Но все равно отсутствие возможности путешествовать и играть в футбол мне не нравятся".

Автор: 19 мая 2020, 15:03 Источник: instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Вот она "великая сила искусства".
Но одним она даёт понимание, что так бывает, но грех - это грех и не надо переступать черту,
а других искушает и толкает на путь греха.
1

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