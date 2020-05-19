"Мне нравится крепкая мужская дружба": звезда "Евровидения" откровенно о гей-проституции

18 мая украинскому певцу Никите Алексееву исполнилось 27 лет. Он, как и большинство людей, сегодня находится на самоизоляции. Хотя отсутствие работы его и угнетает. Ведь еще два года назад, в мае 2018-го, он выступал на "Евровидении", а сейчас сидит дома...

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