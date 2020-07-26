Куценко отреагировал на обвинения в домогательствах

На днях блогер популярной соцсети TikTok Алина показала переписку, которую она якобы вела с известным российским актером Гошей Куценко. Звезда фильма "Любовь-морковь" приглашал девушку в гостиничный номер ради интимной близости.
Актер уговаривал Алину на протяжении нескольких часов, но та не согласилась. Девушка отметила, что обнародовать переписку ей разрешил сам Куценко.
Гоша вышел на связь с общественностью спустя сутки, опубликовав видео в своем инстаграм-аккаунте. Артист считает, что девушка просто привлекает к себе внимание.
Примечательно, что Куценко на протяжении года пишет сценарий, в котором рассказывается о харассменте в мире кино. "Мы получили шикарный комедийный эпизод", – подчеркнул артист.
Любопытно, что многие пользователи Сети встают на сторону Гоши Куценко. Они также считают, что Алина пиарится. "Скандал, высосанный из пальца", "Да если бы и было так, то все равно все достаточно мило... Но я не поверила", – написали подписчики актера.
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