Новый секс-скандал: блогер из "Тик-Тока" обвинила женатого Куценко в домогательствах

В России стартовала вторая волна #metoo, за последний месяц уже несколько девушек обвинили известных личностей в недостойном поведении. В пятницу, 24 июля, блогер Алина из "Тик-Тока" призналась, что ее домогался Гоша Куценко.

Девушка записала несколько видео, в которых рассказала, как все было. Она отметила, что давно мечтает начать карьеру в кинематографе, однако не намерена получать роли через постель.

Блогер изначально не называла имя человека, который делал ей сомнительные предложения в "Инстаграм". Звезда молодежной соцсети лишь уточнила, что этому мужчине за 50 лет и он довольно популярен.

По словам Алины, воздыхатель первым начал общение и осыпал ее комплиментами. Она была не против сходить со знаменитостью в бар или кафе, но тот отказывался, отмечая, что для него это "палево".

Девушка уверена, что у мужчины были на нее какие-то планы, поэтому тот позвал ее на какую-то закрытую вечеринку. Блогер отказалась приехать, и тогда собеседник стал уговаривать.

Алина показала несколько сообщений. Несмотря на то, что имя отправителя было замазано, пользователи Сети смогли опознать на фото инстаграм-аккаунт Гоши Куценко. Актер спрашивал у девушки, точно ли та не хочет приехать, и что на вечеринке "вкусно". Именно последнее и разозлило блогера.

Она возмутилась, что артист делает ей такие предложения. Конечно, звезда "Тик-Тока" осталась дома. В конце видео девушка добавила, что опубликовала эти скриншоты с разрешения Гоши Куценко. Алина отметила, что записала признание, чтобы другие влиятельные мужчины подумали перед тем, как приставать к молоденьким девочкам.

Напомним, 50-летний актер сейчас женат на артистке Ирине Скриниченко. Пара воспитывает двоих детей.