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Шоу-бизнес
Найденная мертвой экстрасенс отрепетировала свою смерть

Найденная мертвой экстрасенс отрепетировала свою смерть

Анна Амбарцумян. Кадр youtube.com
Анна Амбарцумян инсценировала свою гибель. Так считают друзья погибшей блогерши.
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Знакомые девушки сообщили в эфире шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на "Ютуб", что экстрасенс и сексолог два года назад отрепетировала смерть ради пиара. По словам Ларисы Гордьеры, Анна Амбарцумян в "Инстаграм" наблюдала, как люди реагируют на трагическое известие.

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Она призналась, что тогда раскритиковала подругу. Гордьера напомнила экстрасенсу, что со смертью шутки плохи. Однако тогда Анна Амбарцумян несерьезно восприняла замечание приятельницы, заявив, что ради пиара можно все.

Также стало известно, что Анна Амбарцумян незадолго до гибели получала угрозы в свой адрес. Дело в том, что у экстрасенса были очень крупные долги.

Финалист шоу "Битвы экстрасенсов" Зираддин Рзаев считает, что Анна Амбарцумян свела счеты с жизнью из-за ссоры с возлюбленным – бизнесменом Сергеем Белюскиным.

Напомним, о смерти экстрасенса стало известно 18 июля. По имеющимся данным, рядом с ней лежала упаковка из-под таблеток "Нурофен". Поэтому появилась версия отравления.

Автор: 24 июля 2020, 13:05 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник

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